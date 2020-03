Pokémon Go aggiornato, come si gioca nei giorni del coronavirus

Di certo non sarà una priorità al momento, ma potrebbe essere certamente una soluzione per svagarsi e far trascorrere questa quarantena. Ovviamente, a causa del coronavirus, Pokémon Go non è il primo gioco che dovreste utilizzare, con la società che ha anche annullato il suo evento per la comunità, in programma per questo fine settimana. Non solo, lo sviluppatore ha anche apportato alcune modifiche per rendere il gameplay più favorevole alle circostanze attuali.

La società Pokémon ha annunciato le modifiche in un post sul blog. Anzitutto, è possibile acquistare un pacchett una tantum di 30 incensi per 1 PokéCoin. L’incenso durerà anche per un’ora. Ancora, le uova si schiuderanno alla metà del tempo, e i PokéStop rilasceranno regali più frequentemente. Infine, gli habitat dei Pokémon aumenteranno e altri Pokémon appariranno in natura.

Ci sembra, però, che queste migliorie non rendano il gioco pienamente rispettoso delle attuali restrizioni imposte nel nostro Paese, dove è possibile uscire di casa solo per comprovate ragioni lavorative, necessità sanitarie o comunque per le emergenze.

Ad ogni modo, queste modifiche rimarranno in vigore fino a nuovo ordine. Il post non menziona specificamente il coronavirus come motivo delle modifiche, ma è chiaro che il loro scopo è quello di rendere Pokemon Go più facile da giocare quando non si cammina e si rimane a casa, o più vicini a casa.

Pokemon Go è disponibile gratis in App Store come applicazione universale per iPhone e iPad.

