Pirati rubano 37 GB di dati Microsoft, codice sorgente incluso

Un gruppo di hacker avrebbe fatto trapelare in rete 37 GB di dati rubati a Microsoft, incluso codice sorgente relativo a centinaia di progetti e piattaforme della multinazionale di Redmond, tra cui Bing e Cortana, nell’ultimo di una serie di gravi violazioni.

Pubblicato lunedì sera dal gruppo di hacker Lapsus$, l’intero archivio è stato reso disponibile per il download su un sito torrent, tramite archivi zip da 9 GB. Si diceva che l’archivio 7zip contenesse oltre 250 progetti interni acquisiti da Microsoft.

I dati provenivano presumibilmente dal server Azure DevOps di Microsoft, come evidenziato da uno screenshot diffuso su un canale Telegram e visto da BleepingComputer. Il codice sorgente rilasciato copriva una serie di progetti interni di alto profilo, tra cui il codice relativo alla ricerca Bing, alle mappe Bing e all’assistente virtuale Cortana.

I ricercatori di sicurezza hanno dichiarato che la raccolta di 37 gigabyte non compressa sembra includere codice sorgente legittimo di Microsoft. Alcuni dei progetti includevano anche e-mail e documentazione rivolta agli ingegneri Microsoft per pubblicare app. Tuttavia, sembra che il codice non si applichi a software desktop gestiti localmente come Windows o Microsoft Office. Microsoft afferma di essere a conoscenza delle affermazioni del gruppo dei pirati informatici e sta indagando attivamente sulla presunta intrusione e fuga di notizie.

La massiccia perdita di dati è l’ultima cagionata dal team Lapsus$, che ha guadagnato notorietà in un breve lasso di tempo acquisendo e facendo trapelare grandi quantità di dati da grandi aziende tecnologiche. Gli attacchi hanno portato a rilasciare ben 190 gigabyte di dati provenienti da Samsung, così come altri attacchi contro Mercado Libre, Nvidia, Ubisoft e Vodafone.

Con gli attacchi rivolti principalmente agli archivi di codice sorgente, una teoria è che gli hacker stiano ottenendo l’accesso attraverso una fonte interna. Il gruppo ha precedentemente tentato di reclutare dipendenti di aziende mirate, per acquistare efficacemente l’accesso alle reti aziendali.

