Lubluelu, su IndieGogo il miglior aspirapolvere a batteria self-stand

Lubluelu Stick è l’aspirapolvere a batteria 100% autonomo, progettato per trasformare la pulizia in un gioco da ragazzi. A corredo di questa periferica caratteristiche esclusive: è autoportante e senza fili, elementi che garantiscono massima libertà di pulizia.

Lubluelu Stick è ultra-potente, con una forza di aspirazione pari a 25.000 Pa, in grado di erogare 110.000 giri/min, godendo di una filtrazione a 4 strati per una pulizia istantanea in grado di rimuovere fino al 99,99% delle particelle nocive.

Si tratta di un aspirapolvere verticale cordless e ricaricabile, che può stare sul pavimento da solo, senza cadere, e senza alcun filo di supporto. Abbiamo già parlato di numeri: 25.000 Pa, 110.000 giri/min, ai quali si aggiungono 235 W di potenza di aspirazione, così da riuscire a pulire ogni spazio istantaneamente e in modo accurato.

La filtrazione HEPA a 4 strati completamente sigillata di Lubluelu intrappola il 99,99% di particelle ultrafini, polvere e capelli con la massima efficienza. Le 3 modalità di alimentazione consentono una pulizia flessibile: le modalità di aspirazione I e II sono ideali per la pulizia ordinaria, mentre la modalità di aspirazione III (modalità massima) è adatta per rimuovere sporco o polvere ostinata.

Le batterie rimovibili offrono fino a 50 minuti di autonomia ininterrotta, in modo da poter pulire la casa con una sola carica, senza problemi di ricarica frequenti. Le luci a LED nella testina illuminano le aree scure, sotto il divano o il tavolo, aiutando a pulire la polvere nascosta in ogni angolo buio.

L’aspirapolvere viene fornito con diversi strumenti, in modo da poter pulire facilmente ogni angolo e ogni stanza, dal pavimento alle fessure, ai luoghi alti o alla pulizia degli angoli. Che si tratti di tappeti, divani in pelle o stoffa, superfici in legno, piastrelle, marmo o piastrelle di pietra, questo aspirapolvere cordless raccoglierà efficacemente tutte le polveri sottili e i grandi detriti, proteggendo il pavimento dai graffi.

Pulire l’aspirapolvere è estremamente semplice: è sufficiente staccare e svuotare la pattumiera per iniziare una nuova pulizia. Il vano polvere è da 0,5 L, progettato per ospitare tutto lo sporco di una intera casa, per la pulizia profonda e per raccogliere i peli degli animali domestici.

È estremamente leggero, quindi è possibile sollevare l’aspirapolvere senza alcuno sforzo per pulire anche i luoghi alti.

Al momento Lubluelu Stick è disponibile su IndieGogo, dove la si può acquistare ad un prezzo early bird di appena 99 dollari, anziché 160 di listino. Clicca qui per saperne di più.