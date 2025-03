Più tecnologie Roborock in Saros 10 e 10R, meno lavoro per gli umani

Pubblicità

L’evoluzione dei robot aspirapolvere ha fatto notizia al CES di Las Vegas a gennaio con il modello Saros Z70 di Roborock dotato di funzioni AI e braccio robotico: per questo modello occorre attendere ancora un po’, ma in Italia stanno per arrivare gli altri due modelli della serie Saros 10 e Saros 10R.

Si tratta di due modelli di punta che pur senza braccio robotico, mettono a disposizione le ultime tecnologie del marchio al servizio della pulizia domestica, riducendo sempre più l’intervento umano. Lo spessore ridotto a solamente 7,98 centimetri per tutti i tre modelli della serie permette di raggiungere anche gli angoli più nascosti sotto i mobili.

Oltre a infilarsi sotto i mobili, il telaio AdaptiLift regola in automatico l’altezza del robot che così risulta in grado di superare senza problemi tappeti e altri ostacoli fino a 4 cm. Ancora, entrambi sono dotati di spazzola principale DuoDivide e spazzola laterale FlexiArm Riser, grazie alle quali il costruttore dichiara zero grovigli per peli e capelli.

Invece la tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance è un laser verticale che amplia il campo visivo dei robot: migliora il riconoscimento di oggetti e ostacoli riducendo gli urti. Di seguito riportiamo le caratteristiche principali dei due modelli.

Roborock Saros 10

Potenza di Aspirazione HyperForce da 22.000 Pa per rimuovere polvere e detriti Sistema di Navigazione RetractSense: Modulo LDS retrattile integrato con sensore ToF per una navigazione precisa in ambienti complessi Sistema di Lavaggio VibraRise 4.0: Doppie zone di vibrazione sonica a 4.000 volte/min e pressione fino a 8N per la rimozione efficace delle macchie Compatibilità RockDock Ultra 2.0: stazione di ricarica con finitura in vetro temperato, lavaggio del panno a caldo, rimozione automatica del panno e ricarica rapida Sistema di percezione avanzato Reactive AI 3.0: utilizza telecamere e luci strutturate per una visione completa, evitando ostacoli con precisione



Roborock Saros 10

Roborock Saros 10R

Sistema StarSight Autonomous System 2.0: Tecnologia 3D Time-of-Flight (ToF) a doppia luce e telecamere RGB potenziatecon AI per mappatura 3D e rilevamento degli ostacoli

Doppi Panni Rotanti Sollevabili: Si sollevano fino a 2,2 cm tramite il telaio AdaptiLift per assicurare migliore circolazione dell’aria e asciugatura

Compatibilità Multifunctional Dock 4.0: stazione di ricarica con lavaggio del panno a caldo, rimozione automatica del panno e ricarica rapida

Disponibilità e prezzi

Saranno disponibili dal 20 marzo con prezzo identico di 1.499 euro: Robororock Saros 10 si potrà comprare sia online sul sito del costruttore e nel negozio del marchio su Amazon, oltre che nei negozi. Invece Saros 10R sarà pronto esclusivamente online sul sito del costruttore e anche da questa pagina di Amazon.

