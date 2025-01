Roborock Saros Z70, l’aspirapolvere con braccio robotico rassetta la casa per voi

Pubblicità

Chi vive in casa con dei figli conosce o un partner disordinato conosce bene il problema: calzini, cavi, oggetti sparsi per la casa che impediscono le operazioni di pulizia dei robot domestici che li aggirano facilmente ora che a bordo dispongono di sistemi di riconoscimento AI. E se ci fosse qualcuno che li raccoglie prima del passaggio del robot?

Quel qualcuno potrebbe essere ovviamente il disordinato di casa o noi stessi se avessimo il tempo ogni volta di preparare il terreno sgombro ma la risorsa tempo è quella che costa di più oggi e i robot li costruiscono apposta per farcelo risparmiare…

Roborock introduce al CES 2025 Saros, una nuova serie di robot per le pulizia che rappresenta la gamma top della sua produzione e che che include il modello Saros Z70, primo aspirapolvere robot prodotto in serie dotato di un braccio robotico intelligente.

Il braccio robotico, che ci si chiama Omnigrip è realizzato con una articolazione pieghevole in due parti che fuoriesce della parte superiore del robot e che dispone di un sistema a pinza in grado di raccogliere calzini, piccoli asciugamani, fazzoletti di carta e ciabatte o calzature di peso inferiore a 300 g.

In pratica il robot procede nella stanza e, una volta rinosciuto l’ostacolo come un oggetto che è possibile catturare e spostare, invece di aggirarlo estrare il braccio meccanico e con questo lo raccoglie e lo trasporta in un box che diventa il ricovero di tutte le amenità che lasciate in giro per la casa.

Ovviamente tutta le operazioni di movimento guidato, riconoscimento, azionamento del braccio e gestione degli oggetti-ostatocolo viene gestito dall’interazione tra computer, sistemi di riconoscimento oggetti e interazione con il braccio con l’ausilio dell’AI.

L’assistente robotico cresce di livello e partecipa attivametne al rassetto della casa superando il limite degli attuali modelli che aggirano l’ostacolo invece di spostarlo dal percorso.

E’ chiaro che la raccolta degli ostacoli avviene con un movimento abbastanza basilare “a pinza” ma questo non limita più di tanto l’efficacia del roboto e permette di limitarne enormemente l’ingombro in fase di passaggio sotto mobili e divani grazie alla collocazione frontale delle telecamere e l’eliminazione della torretta che avrebbe impedito la collocazione del braccio: l’altezza totale del Robot Saros Z70 è di soli 7.98 cm e questo gli permette di pulire anche sotto mobili poco lontani dal pavimento.

La serie di punta Saros presentata da Roborock al CES 2025 comprende tre prodotti: Roborock Saros Z70, Roborock Saros 10 e Roborock Saros 10R. Tutti e tre i prodotti saranno in vendita nel corso del 2025. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito Roborock che annuncia l’arrivo della novità con lo slogan “Rock a New Era“.

E’ probabile che la fantasia degli utenti suggerisca a Roborock di utilizzare Saros Z70 non solo per pulire ma anche per giocare da soli o in compagnia con delle rinnovate edizioni di “Crane”, il gioco della gru che trovate al luna park!