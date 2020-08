Pixel 4 e 4 XL vendono così poco che Google li ha già rimossi in USA

Per circa due settimane gli utenti statunitensi non possono comprare nessun terminale Pixel nel negozio online di Big G perché i modelli top attuali Pixel 4 e 4 XL sono già stati rimossi. La fuoriuscita dal catalogo è sorprendente perché avviene a meno di un anno dal lancio: ricordiamo che gli smartphone in questione sono stati introdotti a ottobre dello scorso anno. In pratica sono passati solamente 9 mesi e mezzo: davvero troppo poco per dei top di gamma.

Vero è che il colosso del web ha appena annunciato il nuovo Pixel 4a e anticipato i prossimi terminali Pixel 4A 5G e Pixel 5 in arrivo entro la fine dell’anno. In ogni caso Pixel 4a sarà disponibile solo a partire dal 20 agosto, mentre degli altri due non sono state annunciate le date esatte di arrivo. Ciò nonostante, in contemporanea con il lancio, nel negozio online USA di Google sia Pixel 4 che Pixel 4XL risultano rimossi e indicati come esauriti.

La multinazionale di Mountain View ha confermato di aver terminato le scorte dei due terminali in questione, assicurando però i clienti che risultano ancora disponibili presso altri rivenditori, fino a esaurimento scorte.

Nel momento in cui scriviamo sia Pixel 4 che Pixel 4 XL risultano ancora disponibili nel negozio online Google per l’Italia, ma è anche probabile che presto risulteranno fuori catalogo anche nel nostro Paese. Come rileva 9to5Google, Google infine rassicura gli utenti che li hanno acquistati che, come tutti i terminali Pixel, anche Pixel 4 e 4 XL riceveranno aggiornamenti software e di sicurezza per almeno tre anni dalla disponibilità in USA.

La vita dei Pixel 4 e 4Xl ora rimossi dal catalogo è probabilmente la più breve in assoluto per dei dispositivi top di gamma. Una ulteriore conferma dello scarso successo di vendite che a maggio ha causato il licenziamento di due dirigenti top.

