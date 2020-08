Con macOS Big Sur la modalità scura diventa ancora più scura

La Modalità Scura di macOS può diventare ancora più scura grazie ad una nuova impostazione aggiunta da Apple nell’ultima versione del sistema operativo per Mac in arrivo questo autunno: nella quarta beta di macOS Big Sur è infatti attiva per impostazione predefinita una nuova opzione denominata “Allow wallpaper tinting in windows” che sostanzialmente modifica il colore degli sfondi delle finestre in base al colore medio presente sullo sfondo della Scrivania.

Apple offre questa opzione per far sì che le finestre si fondano in maniera più armoniosa e graduale con lo sfondo quando si utilizza la Modalità Scura, ma se si preferisce un contrasto più netto e finestre ancora più scure, allora basta togliere la spunta a questa voce e il gioco è fatto. Sostanzialmente con macOS Big Sur si ottiene infatti una versione più scura, vicina quasi al nero puro.

Disabilitare questa voce non è soltanto un fattore estetico ma può effettivamente agevolare gli utenti che lavorano con contenuti sensibili al colore. Durante le fasi di fotoritocco, un colore diverso dal nero nell’interfaccia può infatti ingannare l’occhio e portare a una distorsione visiva dei colori durante la correzione del colore, che non sarebbe così veritiera.

Per modificare questa opzione, di cui Apple parla in maniera più approfondita nel capitolo Desktop Tinting nella guida per gli sviluppatori, è sufficiente aprire le Preferenze di Sistema all’interno del pannello Generali. Si trova nella parte alta della scheda, dove si trovano i box di selezione della colorazione per l’interfaccia grafica del sistema operativo, subito al di sotto del menu a tendina attraverso il quale è possibile selezionare le dimensioni delle icone nella barra laterale.

Ricordiamo che i primi accenni di una modalità scura per Mac ci furono con Yosemite che permetteva di scurire il Dock e la barra di stato. Successivamente con Sierra le cose sono leggermente migliorate, ma la vera Modalità Scura di cui parliamo oggi è arrivata lo scorso anno con Mojave. Potete scoprirne di più in questo nostro articolo di approfondimento.

