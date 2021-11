Pixel 6A, nelle prime immagini scompare il jack audio

La somiglianza con l’ultimo top di gamma Google Pixel 6 è innegabile, anche se il prossimo smartphone di fascia media è anticipato come un dispositivo più compatto, non solo: il prossimo Pixel 6A potrebbe essere anche il primo di questa famiglia sprovvisto di jack audio.

La fonte è attendibile perché le prime immagini di Pixel 6A sono state pubblicate dal celebre leaker OnLeaks in collaborazione con 91Mobiles, immagini che riportiamo in questo articolo. Il frontale tutto schermo con bordi sottili e senza il lettore impronte, ma soprattutto il retro del terminale richiamano molto da vicino Pixel 6, questo in particolare per la presenza della fascia in rilievo in alto sul retro che ospita i due obiettivi della fotocamera anche il flash LED.

L’assenza del lettore impronte in basso sotto lo schermo sembra suggerire che anche Pixel 6A sarà dotato di lettore impronte integrato nello schermo come il modello superiore. In basso, nel lato inferiore, spicca la presenza del solo connettore USB-C, affiancato da microfono e speaker.

Se il design di queste immagini verrà mantenuto anche nella versione finale significherà che Pixel 6A diventerà il primo medio gamma di Google privo di connettore jack audio, finora invece presente in tutti i modelli precedenti di questa famiglia, quindi Pixel 3A, 4A e 5A.

Ricordiamo che Google ha già rimosso da tempo il jack audio nei suoi modelli di punta, a partire da Pixel 3, passando per Pixel 4 e Pixel 5 fino all’ultimo arrivato Pixel 6. Nonostante la notevole somiglianza con l’ultimo Pixel 6, il prossimo Pixel 6A sarà sensibilmente più compatto. Le misure indicate sono infatti di 152,2 x 71,8 x 8,7mm con schermo da 6,2 pollici, contro 158,6 x 74,8 x 8,9mm di Pixel 6 che offre invece uno schermo da 6,4 pollici.

Per il momento non è dato sapere se Google impiegherà anche in questo terminale il suo primo processore Tensor progettato internamente o se invece opterà per una soluzione diversa. Ma anche se la fonte è attendibile, spesso le anticipazioni di OnLeaks trovano conferma nei prodotti finali al lancio, il design e i dettagli di Pixel 6A potrebbero cambiare da qui all’introduzione, questo perché la presentazione è attesa solo tra diversi mesi, presumibilmente verso la metà del 2022.

Per tutte le informazioni sul processore di Pixel 6, il link da seguire è invece questo.