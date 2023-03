Pixel 7a e Pixel Fold fanno sognare gli utenti Android

Pixel Fold e Pixel 7a dovrebbero essere entrambi presentati il 10 maggio prossimo in occasione dell’evento Google I/O 2023. Entrambi i telefoni potrebbero essere rilasciati in Europa entro la seconda settimana di giugno. Moltissime le indiscrezioni sui terminali Big G di prossima generazione, incluso anche il primo pieghevole Fold del marchio che sarebbe stato addirittura avvistato e fotografato in metro.

Il nome del modello pieghevole dovrebbe essere Google Pixel Fold e sembra che il dispositivo avrà 256 GB di spazio di archiviazione. Le opzioni di colore attese per il dispositivo saranno “Carbonio” (nero/grigio) e “Porcellana” (bianco).

Voci precedenti avevano suggerito che lo schermo interno di Pixel Fold sarà più orientato verso formato orizzontale e visualizzazione in modalità landscape, paesaggio, piuttosto che con sviluppo verticale in modalità ritratto, portrait. Ciò lo metterebbe in diretta competizione con Oppo Find N2, piuttosto che con il Galaxy Z Fold 4.

Secondo quanto ipotizzato dai rumor, il terminale dovrebbe disporre di un display esterno da 5,79 pollici con una fotocamera centrale in un foto nello schermo, mentre il display interno dovrebbe essere da 7,69 pollici quando aperto. Secondo quanto riferito, sarà alimentato dal processore Google Tensor 2, mentre il listino potrebbe non piacere ai più. Si parla di 1.700 euro. Il terminale sarebbe stato addirittura fotografato nascosto tra le mani di un utente in metro (foto in alto).

Pixel 7a

Il modello Pixel 7a, invece, dovrebbe sfoggiare uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ a 1080p e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, con 128 GB di spazio di archiviazione secondo WinFuture. Il prezzo del terminale sarà di 500 dollari circa, secondo il rapporto, mentre le colorazioni dovrebbero essere “Arctic Blue”, “Carbon” e “Cotton”, rispettivamente blu, nero/grigio e bianco.

Secondo le voci, il chipset interno sarà il Google Tensor 2 a 5 nm, lo stesso che alimenta il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro, coadiuvato da 6 GB di RAM. Secondo quanto riferito, l’array di fotocamere posteriori sarà guidato da un sensore Sony IMX787 da 64 MP, affiancato da sensori da 13 MP per la fotocamera ultra-wide e per quella selfie frontale.

Con Android 13 preinstallato, il Pixel 7a dovrebbe avere funzionalità come Magic Eraser per eliminare oggetti indesiderati dalle fotografie e Direct My Call. Durante l’evento Google I/O, oltre ai terminali Pixel appena descritti, Google potrebbe presentare anche un tablet Pixel.