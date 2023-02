L’atteso pieghevole OPPO Find N2 è ufficiale per l’Italia a 1199 euro

Arriva puntuale la presentazione di uno degli smartphone pieghevoli più attesi di questo inizio 2023. Stiamo parlando di OPPO Find N2 Flip, che tra le novità vanta uno schermo esterno verticale, il più grande del settore.

OPPO Find N2 Flip propone uno schermo esterno davvero interessate, non solo perché il più grande della sua categoria, con 3,26 pollici, ma anche perché dotato di widget innovativi che aiutano gli utenti a tenere sotto controllo fino a sei notifiche alla volta e a gestire altre semplici attività senza dover aprire il telefono.

Al suo interno non rinuncia ad un hardware top di gamma, come un sistema di fotocamere flagship con sensore Sony IMX890 e processore MediaTek Dimensity 9000+. Al fianco di queste caratteristiche, naturalmente, si palesano anche la connettività 5G dual-SIM e una delle ricariche più veloci della categoria.

Il terminale ha un peso di 191 grammi e uno spessore di soli 7,45 mm. Lo schermo interno è di tipo E6 AMOLED da 6,8 con formato cinematografico 21:9 e una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. La visualizzazione è ottimale in tutti gli ambienti grazie a una pellicola antiriflesso e a una luminosità massima di 1600 nit.

OPPO ha spinto molto sul versante multimediale di questo terminale, presentandolo come partner della Champions League, in forza ai fotografi a bordo campo. La fotocamera principale da 50MP del Find N2 Flip è dotata di un sensore Sony IMX890 con obiettivo f/1.8, mentre sulla parte frontale è presente una fotocamera selfie da 32MP. Grazie al sensore Sony IMX709, all’autofocus e all’obiettivo grandangolare, è possibile appoggiare lo smartphone ed effettuare una videochiamata senza doverlo tenere in mano.

Inoltre, la NPU proprietaria di imaging di Find N2 Flip, MariSilicon X, migliora i video notturni permettendo di catturare filmati in 4K anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Quanto a resistenza, come per Find N e Find N2, anche Find N2 Flip non presenta alcuna fessura nella cerniera quando lo si chiude, proteggendo il display interno da polvere e impurità. Lo smartphone è stato inoltre certificato TÜV Rheineland per la sua capacità di resistere a oltre 400.000 piegature a temperatura ambiente. Ciò equivale ad aprire e chiudere lo smartphone circa 100 volte al giorno per più di dieci anni.

Come già accennato, al suo interno trova spazio il processore MediaTek Dimensity 9000+, mentre la ricarica della batteria da 4300 mAh è da 44W, per una carica al 50% in 23 minuti e fino al 100% in meno di un’ora.

Prezzo e disponibilità in Italia

OPPO Find N2 Flip sarà disponibile nel nostro Paese nei prossimi giorni nelle colorazioni Astral Black e Moonlit Purple al prezzo consigliato al pubblico di 1199,99 Euro. Dal 15 Febbraio al 27 Febbraio OPPO Find N2 Flip è disponibile in pre-ordine in bundle con cover, con 100,00 € di sconto spendibile per un qualsiasi altro acquisto su Amazon.

