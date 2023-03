Google I/O 2023 porta novità Android e Pixel il 10 maggio

Come da tradizione anche quest’anno si svolgerà a maggio l’importante evento Google I/O 2023 dedicato dal colosso di Mountain View agli sviluppatori. Pur trattandosi principalmente di una conferenza riservata agli addetti ai lavori, nel keynote di apertura lavori e nelle presentazioni dell’evento Google annuncia le principali novità Android, i dispositivi Pixel, oltre che per sistema operativo wearOS per indossabili.

L’edizione 2023 di Google I/O si svolge in un unico giorno, mercoledì il 10 maggio. Sarà possibile seguire l’evento online gratuitamente, mentre il pubblico accolto in loco, nelle sede principale di Big G a Mountain View, sarà ancora una volta ridotto al minimo indispensabile. L’evento si aprirà con un keynote del CEO di Google Sundar Pichai che si svolgerà, come sempre, nell’anfiteatro Shoreline di Mountain View, California, vicino al quartier generale di Big G.

Gli sviluppatori interessati all’evento Google I/O 2023 potranno registrarsi gratuitamente (qui i dettagli), per preontare posti per workshop e sessioni di domande e risposte siglate AMA (“Ask Me Anything”). Sarà tutto trasmesso in diretta. I contenuti saranno disponibili online, ma workshop e sessioni sono interattivi e richiedono pertanto la prenotazione.

Il CEO Sundar Pichai e colleghi vari di Big G dovrebbero svelare nuovi dettagli su Android 14; non mancheranno probabilmente annunci relativi a nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale AI, con la pressione in corso di investitori di Big G che spingono l’azienda a proporre soluzioni simili a quelle offerte da OpenAI e Microsoft, e non dovrebbero mancare annunci legati a Bard, l’equivalente interno di ChatGPT.

Google potrebbe approfittare dell’evento I/O 2023 anche per mostrare nuovi dispositivi, come il Pixel 7a e l’atteso Pixel Tablet: secondo alcuni potrebbe addirittura arrivare il primo smarpthone Pixel Fold pieghevole.

Per quanto riguarda la WWDC, la conferenza Apple dedicata agli sviluppatori, non ci sono ancora annunci specifici ma da Cupertino dovrebbero arrivare indicazione nel giro massimo di qualche settimana. L’anno scorso l’annuncio ufficiale della WWDC2022 arrivò il 5 aprile.