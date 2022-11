Pixel Fold, un leaker svela design, prezzo e data di lancio

Prima di esultare per l’imponente mole di dati trapelati sul primo smartphone pieghevole Google Pixel Fold, inclusi design, colori, rendering dettagliati oltre che per le informazioni su prezzo di vendita e data di arrivo, occorre ricordare che non sempre le anticipazioni del leaker Jon Prosser si sono dimostrate veritiere.

Ma questa volta, a suo dire, le fonti sono considerate molto affidabili, mentre la quantità di dettagli visibili nei rendering dimostra che la fase di progettazione e design è in fase avanzata. Lo stile Pixel è riconoscibile ovunque, specialmente sul retro dove viene ripresa l’originale fascia orizzontale dei Pixel 7 Pro che ospita le fotocamere principali, qui in versione leggermente rivista.

Purtroppo non vengono indicate le dimensioni degli schermi e diagonali, sia per il display esterno standard, con un piccolo foro centrale per la fotocamera frontale da 9,5 MP, e nemmeno per lo schermo più grande flessibile all’interno.

I rendering e le immagini che riportiamo da Jon Prosser sono stati ridisegnati completamente per tutelare l’identità delle fonti. Chi ha visto e toccato i prototipi dichiara che si tratta di dispositivi per lo più realizzati in metallo e vetro, così Pixel Fold mostra una qualità dei materiali superiore rispetto all’abbondanza di plastica vista finora.

L’impiego di vetro e metallo rende più solido i terminale, ma ne aumenta considerevolmente il peso: anche se questo dato per il momento non emerge, viene descritto come un dispositivo decisamente pesante. Uno dei prototipi non includeva una fotocamera frontale all’interno, mentre un secondo prototipo integra una fotocamera nel bordo nero in alto a destra: sembra che nella versione finale sarà mantenuta.

Mancano ancora tutte le specifiche tecniche principali, ma è probabile che riusciremo a saperne di più prima del lancio. Sembra che Google abbia già deciso di introdurre Google Pixel Fold nei colori bianco e nero, nel mese di maggio 2023 al prezzo non proprio abbordabile di 1.799 dollari.

Sembra invece che Apple introdurrà il suo primo dispositivo pieghevole nel 2024 ma non sarà un iPhone: nel 2023 da Cupertino è atteso il suo primo visore AR – VR.