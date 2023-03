Pixelmator 3.3, ora con nuovo strumento rimozione colore

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno rilasciato Pixelmator Pro 3.3, ultima versione del pluripremiato software Mac per l’editing e ritocco di immagini.

La versione 3.3 dell’applicazione in questione, nome in codice “Mosaic”, offre regolazioni per la modifica del colore del tutto nuove, consentendo la rimozione dei colori dalle immagini e anche dai video, con funzioni quali Clarity, Selective Clarity e regolazione Texture che consentono di migliorare in modo “intelligente” i dettagli nelle immagini; sono presenti nuovi stili da applicare come riempimento, nuove possibilità di personalizzazione per gli stili riempimento e nuove modalità per salvare le modifica usando i file sidecar (si, lo stesso nome della funzionalità di iPad che consente di usare quest’ultimo come display ma non ha nulla a che vedere con questa), in altre parole un file XMP che contiene le modifiche apportate ai file e ai metadati.

La funzione “Remove Color”, spiegano gli sviluppatori offre potenti funzionalità di rimozione in grado di tenere conto di artefatti nelle immagini compresse, con regolazioni per luminosità, contrasto, esposizione, con cursori che consentono di aumentare o diminuire la vividezza, tonalità e saturazione dell’immagine.

Per impostazione predefinita, Pixelmator Pro non lavora direttamente sulle immagini JPEG o PNG; è ovviamente possibile importare e l’utente può generare un file temporaneo nel formato proprietario che è possibile salvare alla fine delle elaborazioni. Questo consente di preservare tutte le modifiche e di annullarle o regolarle in seguito.

Altra novità è la regolazione colore con Riempimento in base al contenuto (alla texture vicine) per riempire perfettamente le parti selezionate di un’immagine con contenuti campionati da altre parti dell’immagine.

L’aggiornamento alla versione 3-3 è gratuito per gli utenti che già dispongono della release precedente. L’app “pesa” 541,5MB e nel momento in cui scrivmao è venduta 59,99 euro sul Mac App Store. Pixelmator Pro richiede macOS Big Sur o seguenti. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione trial, utilizzabile per 15 giorni.