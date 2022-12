Pixelmator Photo migliora tutto, a Natale costa la metà

C’è la nuova versione Pixelmator Photo 2.2 e per le festività di Natale l’abbonamento annuale è scontato a metà prezzo: sono queste le due novità della nota app per il fotoritocco, tra le più apprezzate su iPhone e iPad perché mette a disposizione una completa raccolta di strumenti di livello professionale, tra cui 30 regolazioni di colore e il supporto per oltre 600 formati di file RAW, incluso quello proprietario Apple ProRAW.

Le novità

I nuovi strumenti di Pixelmator Photo versione 2.2 disponibile dal 15 dicembre, permettono di aumentare la nitidezza e recuperare più dettagli nelle ombre e nelle luci. Per riuscirci il software ora impiega algoritmi texture-aware, letteralmente consapevoli della trama, o meglio che tengono conto di quest’ultima per ottimizzare così la chiarezza delle immagini.

Si fa tutto attraverso due nuovi cursori, uno per la chiarezza e uno per le texture: basta trascinarli per aumentare l’intensità dell’effetto algoritmico applicato all’immagine. È anche possibile regolare individualmente questi parametri per i diversi segmenti dell’immagine: ombre, mezzitoni e luci.

Nella nuova versione sono stati aggiornati anche i cursori per regolare il contrasto, la luminosità, le luci e le ombre, in modo da ottenere ancora più dettagli dalle foto. E’ stato ottimizzato anche il motore grafico, perciò l’applicazione delle regolazioni avviene molto più velocemente rispetto alle versioni precedenti del software.

L’offerta di Natale

L’app si scarica gratuitamente da questa pagina di App Store in versione universale per iPhone e iPad (la versione per Mac dovrebbe arrivare nel 2023). Per usarla però poi bisogna abbonarsi a 5,49 € al mese, oppure 27,99 € all’anno, o in alternativa si può comprare la licenza a vita a 64,99 €, che costa 10 € in più rispetto al prezzo precedente.

Come dicevamo per festeggiare il Natale alle porte, lo sviluppatore permette di comprare l’abbonamento annuale a Pixelmator Photo con uno sconto del 50%, quindi a 13,99 €.

Fino a qualche mese fa Pixelmator Photo si poteva usare soltanto comprando la licenza a vita proposta a solamente 7,99 €. Da metà agosto l’azienda ha però deciso di cambiare il proprio business aumentando il prezzo della licenza a vita di otto volte e offrendo contestualmente la possibilità di usarla tramite abbonamento. Questa modifica si applica soltanto ai nuovi clienti: chi l’aveva già comprata in precedenza può continuare ad usarla senza ulteriori esborsi.

