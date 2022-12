Tim Cook visita la fabbrica dei cinturini Alpine Loop

L’amministratore delegato di Apple Tim Cook è ancora impegnato in un viaggio di lavoro e incontri in Giappone che si concluderà questa settimana: nelle scorse ore ha condiviso nuove foto scattate durante la visita alla fabbrica dove vengono prodotti i cinturini Alpine Loop destinati sia agli Apple Watch che al primo Apple Watch Ultra.

La versione per Apple Watch Ultra del cinturino Alpine Loop è leggera e robusta, composta da due strati intessuti senza cuciture e un aggancio a G in titanio resistente alla corrosione che si infila negli occhielli rinforzati per una chiusura più salda.

Great to visit with the team at Inoue, a family-run business that’s been operating in Fukui for over 70 years. They are bringing together traditional craftsmanship with state-of-the-art manufacturing to weave stunning Apple Watch bands. pic.twitter.com/wzWrwTOkpl — Tim Cook (@tim_cook) December 16, 2022

L’accessorio in questione è prodotto in Giappone da Inoue, un’azienda del gruppo Telala, realtà specializzata nel settore tessile. Dalle foto pubblicate sull’account Twitter di Tim Cook non si comprende il procedimento usato per realizzare il cinturino Alpine Loop, ma Apple precisa che il materiale impiegato è il poliestere.

Presentando Apple Watch Ultra, la multinazionale di Cupertino aveva spiegato che il cinturino Alpine Loop nasce pensando agli esploratori ed è composto da due strati integrati creati da un unico processo di filatura continuo che elimina la necessità di cuciture. I passanti superiori, intrecciati con un filo ultraresistente, permettono di regolare il cinturino e di fissare in sicurezza il gancio a morsetto della chiusura in titanio.

Con Apple Watch Ultra sono disponibili tre nuovi cinturini – Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band – tutti con caratteristiche di design uniche e in grado di garantire una vestibilità sicura e confortevole.

Nelle precedenti tappe del suo viaggio d’affari e incontri in Giappone Tim Cook ha visitato lo storico sviluppatori di videogiochi Konami e discusso con il Primo ministro giapponese. Prima ancora Tim Cook, che in questo viaggio è accompagnato da Greg Joswiak, senior vice president marketing, ha visitato una struttura di Sony che si trova nella città di Kumamoto dove vengono sviluppati i sensori fotocamera, inclusi quelli destinati agli iPhone. È la prima volta in assoluto in 10 anni che Apple e il suo CEO ammettono di usare sensori Sony in iPhone.

Un sensore Sony di nuova generazione è previsto in arrivo negli iPhone 15 Pro del 2023.