Playstation 5 contro Xbox Series X, ecco il confronto

Oltre ad essere ricordato per il COVID-19, questo 2020 segnerà, dal punto di vista videoludico, la nascita della prossima generazione di console. Sul finire dell’anno, infatti, si accenderà la sfida che vedrà contrapposte Playstation 5 contro Xbox Series X. Ecco chi potrebbe vincere alla resa dei conti.

I due colossi hanno ormai fornito molti dettagli tecnici sulle rispettive console. Entrambe sono in arrivo durante le festività natalizie, anche se le date di rilascio e i prezzi non sono ancora stati annunciati. CNN Business ha fornito un confronto approfondito alle due rivali, con riferimento sia al design, che alle specifiche.

Quando si tratta di processore, l’Xbox Series X è, sulla carta, leggermente più potente della PlayStation 5, anche se è improbabile che la differenza abbia un grande impatto sull’esperienza di gioco. Il nuovo processore Xbox può raggiungere velocità di clock leggermente superiori rispetto a PS5, rispettivamente di 3,8 e 3,5 Gigahertz. Si tratta, tuttavia, solo di numeri, e resterà da vedere come si tradurranno in prestazioni.

Anche quanto alla grafica, Microsoft sembra avere un leggero vantaggio. In generale, tanto è maggiore la potenza della GPU, migliore sarà l’aspetto di un gioco. Xbox 1,7 teraflop in più rispetto a PlayStation. Ovviamente, prima di scegliere sulla base di questi numeri, andrà valutato il fatto che la nuova PlayStation presenta alcune differenze nella sua architettura GPU che potrebbero tradursi in prestazioni grafiche migliori effettivamente migliori.

Xbox Series X vince sulla memoria interna. La console di casa Microsoft, infatti, ha 1 terabyte di memoria interna rispetto agli 825 GB di PlayStation. Da notare che entrambi i produttori di console dispongono comunque di soluzioni di gioco cloud – PlayStation Now e Project xCloud – e quanto più i giocatori si affideranno al cloud, tanto meno lo spazio di archiviazione interna diverrà importante.

Sony ha, però, un vantaggio. La PS5 può trasmettere dati a 5,5 GB al secondo, rispetto alla Xbox Series X, che arriverà “solo” a 2,4 GB al secondo. Ciò potrebbe significare tempi di caricamento leggermente più rapidi.

Entrambe le console monteranno 16 GB di memoria RAM e supporteranno i giochi con risoluzione 4K e 8K . Inoltre, sia Sony che Microsoft hanno lavorato per incorporare il ray-tracing, una tecnologia che rende gli effetti di luci e ombre migliori durante l’esecuzione dei gioco e offrono audio 3D per un suono più coinvolgente.

Mentre entrambe le console supportano i giochi con risoluzione 8K, la maggior parte degli utenti non disporrà di una televisione compatibile con tale risoluzione. Inoltre, la maggior parte degli sviluppatori non ottimizzerà, almeno inizialmente, i giochi per la visualizzazione a risoluzione 8K. E’ chiaro l’intento di Sony e Microsoft nel guardare al futuro con queste console. Non lo ha negato Microsoft, che nel presentare Xbox Series X ha annunciato di aver voluto guardare ai prossimi 7-10 anni.

Se si guarda alla generazione di console attuali, quanto alle vendite, PlayStation 4 di Sony ha ampiamente superato Xbox One. Entrambe sono state introdotte nel 2013 e da allora sono 109 milioni le unità di PS4 vendute sul mercato fino ad inizio 2020. Sebbene le vendite di Xbox One non siano state divulgate, secondo Ampere Analysis si stima che il dato si fermi a circa 49 milioni di unità. Per fare un paragone, Nintendo Switch, rilasciata ben dopo, ha già superato Xbox One con 53 milioni di unità vendute all’inizio del 2020.

Se si guarda al futuro, Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca sul versante videoludico di Ampere Analysis, prevede che Sony supererà nuovamente Microsoft, raggiungendo 66 milioni di console vendute entro la fine del 2024, rispetto a circa 37 milioni di unità stimate per la Serie X.

La console war sta per essere aperta. Al di là dei numeri su carta, a decretate il successo dell’una o dell’altra console sarà il gradimento del pubblico.

