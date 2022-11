PlayStation VR2 arriva il 22 febbraio, costa più della console

Sony ha finalmente rivelato la data di uscita del nuovo visore PS VR2 di realtà virtuale: sarà disponibile il prossimo 22 febbraio 2023, purtroppo ad un prezzo molto più alto delle aspettative. Infatti Playstation VR2 costerà 550 dollari. Se si guarda al listino USA è più di quanto costa la stressa console. In Europa il costo del visore sarà di 600 euro, nel Regno Unito 530 sterline e in Giappone il prezzo sarà di 74.980 yen.

PS VR2 viene fornito con controller Sense e cuffie stereo. Un pacchetto con Horizon Call of the Mountain costerà 600 dollari. Nel frattempo, una stazione di ricarica per i controller costerà 50 dollari in più.

Per coloro che hanno tasche abbastanza profonde, e che sono riusciti ad accaparrarsi una console, i preordini saranno disponibili a partire dal 15 novembre. Inizialmente, gli utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Lussemburgo potranno preordinare direttamente dal sito PlayStation. Per altre aree, il preordine si potrà effettuare da vari rivenditori.

L’ultimo hardware VR di Sony ha una risoluzione del display di 2.000 x 2.040 pixel per ogni occhio, supporto 4K HDR, un campo visivo di 110 gradi e frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz. Supporterà l’audio 3D e il tracciamento degli occhi, mentre i controller Sense prendono in prestito feedback tattile e trigger adattivi dal DualSense. Il prezzo di PS VR2 è solo l’ultimo esempio di listini shock di PlayStation. Quando arriverà a gennaio, il controller Premium DualSense Edge per PS5 costerà 200 dollari.

Nel frattempo Sony ha annunciato altri 11 titoli in arrivo su PS VR2. Tra questi ci sono un nuovo gioco della serie horror The Dark Pictures di Supermassive, intitolato Switchback VR, e una nuova voce nel popolare franchise di sparatutto in prima persona Crossfire di Smilegate. In cantiere c’è anche una versione VR di Cities: Skylines, un nuovo gioco Hello Neighbor, Jurassic World Aftermath Collection e Pistol Whip VR.

È stato precedentemente confermato che titoli del calibro di No Man’s Sky, Among US VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge e Resident Evil Village saranno disponibili anche su PS VR2. Sony dice che ci saranno più di 20 giochi disponibili al lancio.

Tuttavia, i precedenti giochi PS VR non saranno compatibili con il visore più recente. Per motivi tecnici, gli sviluppatori dovranno aggiornare i titoli per farli funzionare sulla nuova piattaforma. Dal lancio le vendite di PlayStation 5 hanno toccato quota 25 milioni: Sony aumenterà la produzione e sembra nascondere qualche sorpresa.

Tutti gli articoli dedicati a PlayStation sono disponibili da questa pagina, invece tutte le notizie che parlano di Sony sono disponibili a a partire da questa pagina