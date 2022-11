Da Canon l’erede dell’obiettivo 135 mm e nuovo flash

I fotografi ritrattisti che usano una Canon e non hanno ancora acquistato il celebre 135 mm, adesso possono puntare direttamente al nuovo modello che il costruttore ha annunciato insieme a un nuovo flash: l’obiettivo è Canon RF 135mm F1.8 L IS USM che va a prendere il posto del sopracitato Canon EF 135 mm f/2L USM, tra le ottiche preferite di chi scatta principalmente foto ritratto per via del bokeh che offre e della potente luminosità a questa focale. Mentre il flash è lo Speedlight EL-5, che strizza l’occhio a chi invece fotografa soprattutto agli eventi.

Ma c’è anche un’altra novità, ovvero l’integrazione del software Digital Photo Professional (DPP) con un nuovo strumento di elaborazione delle immagini in rete neurale che consentirà di migliorare la qualità delle fotografie.

L’obiettivo

Questa ottica combina una ampia apertura f/1.8 a 9 lamelle e una lunghezza focale di 135 mm per un effetto bokeh ancora migliore, mentre la compressione dell’immagine rende gli scatti più accattivanti.

Anche se la maggiore distanza tra soggetto e fotografo contribuisce a creare un ambiente di ripresa più confortevole e rilassato, consentendo di realizzare foto dall’aspetto sempre naturale (sia per primi piani che per figure intere), questo obiettivo è da valutare anche per gli scatti ravvicinati, visto che offre una distanza di messa a fuoco di 0.7 m e un ingrandimento di 0,26x.

Usa uno stabilizzatore ottico che porta la stabilizzazione di immagine fino a 5.5 stop (8 stop con la stabilizzazione coordinata disponibile nelle fotocamere dotate di In-Body Image Stabilizer) e il design ottico prevede tre elementi UD per garantire una risoluzione elevata e una riproduzione accurata dei colori, riducendo le aberrazioni cromatiche.

I rivestimenti ASC e Super Spectra riducono al minimo gli effetti ghosting e flare, mentre il rivestimento protettivo al fluoro mantiene la lente pulita. Monta anche guarnizioni anti-polvere e umidità intorno all’innesto.

Maneggevole e facile da utilizzare, è buono anche per le situazioni di ripresa più concitate come matrimoni o eventi sportivi. Monta un motore Nano USM che consente una messa a fuoco automatica veloce e silenziosa e, in abbinamento alla funzione Eye AF promette una messa a fuoco accurata sull’occhio del soggetto così che il fotografo possa concentrarsi sulla composizione, specie quando si scatta con una profondità di campo ridotta.

Questo è anche il primo obiettivo Canon a essere dotato di due pulsanti Lens Function che possono essere utilizzati per diverse funzioni, tra le quali AF stop. La personalizzazione della ghiera di controllo consente di modificare diverse impostazioni, come velocità di scatto, apertura o ISO, direttamente dall’obiettivo.

Canon EF 135 mm f/2L USM sarà disponibile da fine gennaio 2023 a 2.799,99 €.

Il flash

Grazie a un numero guida di 60 (con fotocamera impostata a ISO 100 e zoom impostato a 200 mm) e a un tempo di ricarica di soli 0,1-1,2 secondi, facilita l’illuminazione anche agli eventi più movimentati, come feste e matrimoni.

La batteria ricaricabile LP-EL promette raffiche fino a 85 flash a piena potenza, e assicura fino a 350 flash con una sola carica, a piena potenza. Per esigenze di illuminazione più particolari, è possibile impostare manualmente la potenza del flash a 1/1024°.

E’ il primo flash Canon dotato di slitta Multifunzione compatibile con la serie EOS R, per altro con contatti dorati che promettono una connessione affidabile con la fotocamera e ottimizzano la comunicazione. E’ inoltre dotato di un sistema di raffreddamento passivo che dissipa il calore più rapidamente. E per gli scatti in condizioni climatiche avverse, anche qui ci sono a proteggerlo le guarnizioni anti-polvere e umidità.

Tra le funzioni offerte, il controllo radio wireless per un massimo di 15 Speedlite aggiuntivi e la funzione Camera Link che permette di attivare le fotocamere esterne collegate a questi Speedlite.

La luce a doppio LED bianco funge da luce pilota o da luce AF ausiliaria, per supportare la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. Ha lo stesso design e sistema menu di EL-1, ma include un nuovo pulsante (Flash) Menu Direct che agevola l’accesso alle impostazioni Speedlite sulla fotocamera.

È già disponibile nei preordini al prezzo di 519,99 €.

L’aggiornamento

Il software Digital Photo Professional viene potenziato da un nuovo strumento di elaborazione delle immagini in rete neurale proposto in abbonamento che migliora la qualità immagine sfruttando la potenza del cloud computing e la tecnologia AI di Canon. Praticamente permette di trarre vantaggio dall’ottimizzazione dell’ottica, migliorare l’accuratezza dei colori e ridurre il rumore, riuscendo così a ripristinare i dettagli e la nitidezza come non si sarebbe mai potuto fare prima a un ISO tanto elevato.

E non solo

Tra le novità c’è anche la mirrorless full frame Canon EOS R6 Mark II, ma di questa trovate tutti i dettagli in questo articolo. Tutti gli articoli che parlano di Canon sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.