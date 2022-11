Apple TV 2022 eviterà le schermate nere tra i contenuti

Apple dovrebbe aggiungere il supporto per il Quick Media Switching Variable Refresh Rate (QMS VRR) alla nuova Apple TV 4K 2022 tramite un aggiornamento di tvOS per evitare le schermate nere dovute ai cambi di frame rate nel passaggio tra i contenuti. E’ quanto emerger dalle prime recensioni del box TV, risolvendo così un problema non di poco conto.

Cosa fa il QMS VRR

Il QMS VRR infatti previene le schermate nere che si verificano, seppur momentaneamente, quando si passa da un contenuto all’altro che hanno frame rate diversi. Gli utenti che hanno già attivato l’impostazione “Contenuti corrispondenti” per la frequenza dei fotogrammi possono già farsi un’idea di quel che significa – spiega TechCrunch – «dal momento che accade quasi ogni volta che si inizia a trasmettere in streaming uno spettacolo o un film dalla maggior parte delle applicazioni».

Ne ha parlato anche The Verge:

L’Apple TV 4K di terza generazione ha un altro aspetto a prova di futuro: entro la fine dell’anno, un aggiornamento software aggiungerà il supporto per il QMS VRR. Ciò consentirà ai televisori compatibili di passare da una frequenza di fotogrammi all’altra senza schermate nere o interruzioni evidenti dell’immagine. Quanti televisori funzionano con QMS VRR? Beh, al momento nessuno. Ma si inizierà a vederli arrivare sul mercato l’anno prossimo; restate sintonizzati per ulteriori notizie su questa funzione al CES 2023. Non sono mai stato così infastidito dal breve sfarfallio durante la modifica del frame rate, ma non mi mancherà nemmeno.

I limiti

Facciamo comunque notare che il QMS VRR non impedirà il formarsi di schermate nere quando si passa da uno spazio colore all’altro o da un contenuto HDR.

Solo sull’edizione 2022?

Come dicevamo questa nuova funzionalità per evitare le schermate nere verrà portata su Apple TV 4K 2022 tramite un aggiornamento software di tvOS. Non è chiaro se la funzione arriverà anche sulla seconda generazione di Apple TV 4K, ma potrebbe avere senso dal momento che quel dispositivo, sul mercato dal 2019, ha introdotto il supporto per i contenuti HDR ad alto framerate fino a 60 fps e HDMI 2.1 giusto l’anno scorso.