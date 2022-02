Sony svela il design di PlayStation VR2

Le primissime immagini dei controller per il nuovo PlayStation VR2 sono state svelate praticamente un anno fa, per la precisione nel mese di marzo 2021: da allora Sony ha centellinato con cura ogni nuovo dettaglio e particolare del prossimo visore per giocare in Realtà Virtuale, incluse alcune delle specifiche tecniche principali, fino ad arrivare alle immagini che riportiamo in questo articolo che mostrano il design finale ia del visore sia quello aggiornato e definitivo dei controller.

Come è possibile osservare sia il visore che i controller condividono un design molto simile, ispirato alla forma del cerchio e al globo. Hideaki Nishino, Vice President Platform Experience spiega che si tratta di un richiamo alla vista a 360 gradi che i giocatori percepiscono quando entrano nella realtà virtuale. Naturalmente sia il visore che i controller richiamo a loro volta il design della console PlayStation 5.

Il dirigente Sony precisa che ogni dettaglio è stato studiato per offrire la massima comodità d’uso ed ergonomia, partendo dal feedback degli utenti del primo visore PS VR. Nel nuovo modello è stata aggiunta la regolazione delle lenti e anche una presa d’aria per la ventilazione, per evitare che le lenti si appannino durante le partite. La presa d’aria è abilmente camuffata nel piccolo spazio visibile in alto tra la copertura superiore nera del visore e il rivestimento frontale bianco.

Tra le novità viene anche indicata la presenza di un motore per rendere possibile il feedback tramite il visore, una funzione assente nel primo visore Sony. Purtroppo informazioni e novità finiscono qui: Sony dichiara che PlayStation VR2 e controller sono già nelle mani degli sviluppatori che stanno creando giochi ed esperienze dedicate. Nessun indizio sulla data di commercializzazione e sul prezzo. Tutte le immagini di questo articolo sono di Sony.

Per chi vuole essere aggiornato sul prossimo visore Sony ha creato un sito web dedicato: ne abbiamo parlato qui. Sony ha comprato lo sviluppatore Bungie per 3,6 miliardi di dollari: tutti gli articoli dedicati a PlayStation sono disponibili da questa pagina, invece tutte le notizie che parlano di Sony sono disponibili a a partire da questa pagina.