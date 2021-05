Solo oggi: Soundcore Liberty Air 2 Pro, eccellenti auricolari anti rumore a 99,99€

Se volete degli ottimi auricolari anti rumore ad un prezzo top, andate subito su Amazon. In offerta del giorno ci sono i Soundcore Liberty Air 2 Pro a solo 99,99 euro un prezzo davvero da non perdere.

Questi auricolari true wireless li abbiamo provati nel giorno stesso del loro lancio. La nostre considerazioni le trovate in un approfondito articolo che vi invitiamo a leggere se siete interessati a scendere nel dettaglio delle loro prestazioni. In questa sede, in sintesi, diciamo che si tratta di un avversario capace di sfidare su più piani gli AirPods Pro.

I Liberty Air 2 Pro hanno un suono molto soddisfacente e coinvolgente con una elevata accentuazione dei bassi e dei medi. La chiarezza è notevole e la separazione delle tonalità degna di nota; l’effetto palco eccellente. Confrontando Liberty Air 2 Pro con altri prodotti come gli AirPods Pro o Bose QuietComfort, la maggior parte di chi ascolta troverà questi tre auricolari qualitativamente simili e ugualmente coinvolgenti dal punto di vista musicale. Se il confronto si sposta con auricolari di pari fascia di prezzo, i Liberty Air 2 Pro sono certamente tra i migliori che abbiamo mai sentito.

Molto valida la soppressione del rumore. I Liberty Air 2 Pro modello ha migliorato l’ANC con modalità progettate per adattarsi a varie situazioni: la modalità trasporto che blocca le frequenze più basse, mentre la modalità interna si focalizza sulla riduzione dei suoni di gamma media, quali possono essere le voci in un ufficio. C’è anche una modalità trasparenza con due livelli di miglioramento del suono ambientale con Anker che evidenzia “qualità di chiamata premium”, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore a sei microfoni. Alla fine comunque i risultati che si ottengono sono molto simili, forse identici in efficacia, a quelli degli AirPods Pro.

Questi auricolari costerebbero 129,99 euro, ma in offerta del giorno li comprate a solo 99,99 euro, un prezzo da non farsi sfuggire.