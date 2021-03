Plex, lo streaming gratis arriva nell’app Apple TV

Il servizio di streaming gratuito di Plex è finalmente disponibile nell’app Apple TV. Se ne parlava da anni, ma l’integrazione vera e propria della funzione arriva oggi dopo un breve periodo di test in versione beta: da questo momento gli utenti possono usare sia l’app Apple TV che Siri per riprodurre i contenuti disponibili tramite Plex, con l’ulteriore vantaggio di poter aggiungere un film o un programma nella scheda “In coda” ed organizzare così il flusso di filmati da guardare.

Il supporto per ora è riservato agli utenti con account statunitense, ma la limitazione più grande al momento è un’altra: per come è progettato attualmente il sistema, non è possibile accedere ai contenuti presenti nel server Plex personale, il che riduce drasticamente le opportunità di un servizio davvero potente e flessibile, come si legge anche nella recensione pubblicata diversi anni fa tra le nostre pagine.

Anche la TV in diretta è fuori dal supporto: ciò rende questa integrazione molto meno interessante, almeno per adesso. Tuttavia chi usa i dispositivi Apple per guardare i contenuti distribuiti tramite la piattaforma, adesso ha un ottimo strumento su cui fare affidamento. Sia dall’app che tramite i comandi vocali impartiti attraverso l’assistente Siri, gli utenti possono praticamente cercare gli spettacoli presenti nella libreria dei video on-demand di Plex ed avviarne la riproduzione, mentre contenuti multimediali personali, TV in diretta e le altre funzionalità di Plex – comprese quelle accessibili tramite abbonamento – per ora restano fuori.

Se volete sapere come installare Plex su un NAS potete leggere la nostra guida. Come dicevamo tra le pagine di Macitynet c’è anche la recensione di Plex e il link per scaricare l’app per Mac e Windows, che resta ancora una valida alternativa per accedere all’intera piattaforma di Plex anche dall’Italia, semplicemente collegando il computer al televisore. Un’altra opzione potrebbe essere l’uso in combinazione con lo Nvidia Shield, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita con una recensione.