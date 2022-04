Tesla, il video del drone dentro Giga Berlin sembra Guerre Stellari

Gli appassionati di Star Wars non se ne abbiano a male per il richiamo a Guerre Stellari nel titolo: l’accostamento balza subito in mente a chiunque abbia tre minuti di tempo non da perdere, ma da investire per ammirare lo spettacolare video ripreso interamente da un drone, dentro e fuori la mega fabbrica Tesla Giga Berlin da poco inaugurata ufficialmente.

All’inizio il drone riprende flotte di Tesla nuove e fiammanti che si muovono tra parcheggi e piste di prova all’esterno dello stabilimento: fa una certa impressione ammirare decine e decine di costose Tesla, tutte concentrate in un unico posto. La parte più spettacolare del video inizia pochi istanti dopo, quando il drone infila un’apertura e si intrufola nel mega capannone, percorrendo in lungo e in largo l’intera catena di montaggio di Tesla.

Robot, presse e vari passaggi di costruzione e assemblaggio delle automobili si sono visti da anni, ma occorre ammettere che questo viaggio in volo dentro Giga Berlin mostra apparecchiature di ultima generazione e passaggi studiati al millimetro, con un effetto spettacolare mai visto, almeno da chi scrive.

I movimenti rapidi e super precisi del drone e la visione di tutta questa tecnologia al lavoro, non possono che richiamare alla memoria il volo nel canyon artificiale della Morte Nera di Guerre Stellari. I complimenti vanno naturalmente al pilota provetto di droni, incluso uno stop obbligato per attendere il momento giusto per passare dentro a una serie di presse senza che il velivolo venga distrutto, oltre a chi ha curato editing e montaggio.

Si tratta di Skynamic, una società specializzata in riprese aeree ravvicinate tramite droni, la stessa presente anche all’inaugurazione di Tesla Giga Berlin quando ha immortalato il balletto di Elon Musk.

Nel frattempo Elon Musk non riposa mai: Tesla è già sulla buona strada per un nuovo record nel primo trimestre di quest’anno e l’imprenditore miliardario ha comprato quasi il 10% delle azioni Twitter diventando il più grande singolo azionista del social dei cinguettii.

