Stop a Pokemon GO su Apple Watch

Niantic ha annunciato tramite un articolo ufficiale che sta per terminare il supporto a Pokémon GO su Apple Watch. Come facilmente ipotizzabile, l’abbandono del supporto per la versione su indissabile darà al team di sviluppo l’opportunità di concentrarsi sulla funzione Sync, che darà modo agli utenti di sincronizzare i dati di gioco con altre applicazioni di terze parti.

L’applicazione sarà ufficialmente terminata su Apple Watch a partire dall’1 luglio prossimo. Da quella data, i giocatori non saranno più in grado di connettersi con il proprio orologio Apple a Pokémon GO. Questo perché il team di sviluppo vorrà concentrarsi sullo sviluppo di Adventure Sync, che consentirà di tracciare i propri dati di gioco con un solo dispositivo, piuttosto che richiederne due, come l’attuale app per Apple Watch.

Niantic ha rilasciato l’Adventure Sync per Pokémon GO nel mese di novembre scorso. La funzione si integra con l’app Salute di Apple e anche con le attività di Google Fit, mostrando ai giocatori la distanza percorsa nel mondo reale per la ricerca delle uova da cova, permettendo di guadagnare caramelle.

Nella maggior parte dei modi, la Sincroavventura è in grado di replicare le funzionalità fornite dall’app di Pokémon GO su Apple Watch, ma quest’ultima richiede un iPhone nelle vicinanze, cosa che la nuova esperienza Sync non richiede.

Per chi non lo sapesse Sincroavventura è una modalità opzionale che consente di registrare i chilometri percorsi anche quando l’app Pokémon GO non è attiva. L’utente potrà rimanere attivo e guadagnare caramelle o far schiudere Uova senza che ciò influisca sulla durata della batteria del dispositivo. Si riceverà una notifica push ogni volta che il proprio Pokémon compagno trova una caramella o quando un uovo sta per schiudersi.

Pokémon GO può essere scaricato da App Store gratuitamente a questo indirizzo