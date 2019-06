Polar Ignite lancia la sfida ad Apple Watch, coach del sonno e del fitness

Polar sta espandendo la sua gamma di orologi sportivi con una new entry ad prezzo competitivo. Prenderà il nome di Polar Ignite, sarà equipaggiato con un GPS e avrà un listino di 229 dollari. Apple Watch è avvisato, anche perché il nuovo dispositivo Polar anticipa il coach del sonno e fitness, che presto saranno integrati anche sullo smartwatch della Mela.

Polar Ignite introduce la misurazione della frequenza cardiaca durante la notte e una serie di nuove funzioni fitness smart, come Sleep Plus Stages e Nightly Recharge, oltre ad una guida di allenamento personalizzata chiamata FitSpark ed esercizi di respirazione guidati con la modalità Serene.

Sviluppato per atleti e appassionati di fitness che desiderano cimentarsi in una varietà di attività indoor e outdoor, Polar Ignite fornisce dati accurati su oltre 100 sport, consentendo agli utenti di concentrarsi sul miglioramento per ciascuna categoria sportiva.

A differenza di quel che sarà la funzione sonno di Apple Watch, Polar evidenzia che Ignite rileverà i dati del sonno in due modi differenti. Il primo, Sleep Plus Stages, è una nuova funzionalità che offre “informazioni sulla quantità e sulla qualità del sonno, oltre a informazioni su come gli utenti passano attraverso fasi di sonno leggero, profondo e REM”. Il risultato è un punteggio del sonno che aiuterà ad evidenziare le aree che necessitano miglioramento.

Nightly Recharge, invece, combina il punteggio del sonno ottenuto con la prima modalità, con le informazioni quotidiane di recupero del corpo, per offrire raccomandazioni personalizzate per migliorare il sonno, il recupero, le prestazioni e la forma fisica, utilizzando la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria.

Ancora, Ignite avrà una modalità di coaching chiamata FitSpark, una guida di allenamento quotidiana che fornirà agli atleti info personalizzate e adattive in base al livello di forma fisica, alla cronologia dell’allenamento e alla misurazione della ricarica notturna. Polar Ignite suggerirà esercizi all’interno della fascia cardio, allenamenti sulla forza e altro ancora.

A livello estetico, Polar Ignite offre un design snello, con display touch a colori e durata della batteria fino a cinque giorni con una sola carica. In più, a fare la differenza potrebbe essere anche ma nuova modalità Serene, che aiuterà gli utenti nella respirazione, offrendo un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, punteggio delle prestazioni, programma di corsa adattivo e funzionalità di rilevamento del nuoto.