Pokemon vale più di tutti, supera Guerre Stellari e film Marvel

In futuro la classifica potrebbe cambiare, ma ora inchinatevi tutti al franchise media che vale di più al mondo: è quello dei mostriciattoli Pokemon che supera Guerre Stellari, i mirabolanti film tutti effetti speciali di Marvel e un lunghissimo elenco di altri nomi e saghe leggendarie.

Fin dal primo videogioco pubblicato da Nintendo per GameBoy nel 1996 i Pokemon hanno totalizzato vendite per un totale di 100 miliardi di dollari. Questo è stato possibile grazie all’enorme successo di oltre 70 videogiochi creati da Nintendo per un totale di oltre 350 milioni di copie vendute.

Ma non solo: nella loro lunga e fortunatissima esistenza i Pokemon sono diventati prima un fumetto e poi anche un cartone animato, un gioco di carte, il primo gioco di realtà aumentata con successo globale e anche un film per il cinema. Che il franchise media che vale di più al mondo sia originato da un videogioco è un fatto rilevante, non solo per gli appassionati di gaming.

Anche se il titolo Pokemon Go di Niantic e Nintendo è stato rilasciato nel 2016 continua ad avere successo e generare entrate colossali: nel 2020 è stato scaricato oltre 100 milioni di volte e ha generato un fatturato di 1,2 miliardi di dollari grazie agli acquisti in-app effettuati dagli utenti. Come rilevato il successo dei Pokemon è trasversale: il film Pokemon Detective Pikachu del 2019 detiene il secondo record di incassi per un film tratto da un videogioco, con un fatturato di 432 milioni di dollari fino a oggi.

In questo articolo riportiamo alcuni grafici e tabelle che fotografano la vittoria dei piccoli e simpatici mostri tascabili Nintendo (il nome Pokemon origina infatti dalla fusione di Pocket Monster) pubblicati da SafeBettingSites. Fa una certa impressione vedere i Pokemon in cima a una classifica dove a distanza troviamo Topolino, Guerre Stellari, film Marvel, Super Mario e al decimo posto Harry Potter.

Trovate le ultime sui Pokemon qui per l’app Pokemon Home per scambiare mostri tra iPhone, iPad, Android e Nintendo Switch e anche qui per il gioco Pokemon Quest.