Populus Run, il gioco Apple Arcade che stravolge i runner game

L’ultimo arrivato su Apple Arcade si chiama Populus Run, dallo sviluppatore FIFTYTWO, ed è una strana svolta nel popolare genere degli endless runner, ossia dei runner senza fine, in cui vince chi resiste di più in pista. I giocatori devono provare ad attraversare un percorso evitando gli ostacoli, ma c’è una svolta rispetto al comune: invece di controllare un singolo personaggio, l’utente dovrà controllarne un intero gruppo, con i rischi e le difficoltà collegati.

Per vincere, i giocatori devono semplicemente arrivare a fine percorso con almeno uno dei personaggi in vita. Ovviamente, non sarà così semplice, perché dovranno evitare ogni sorta di ostacolo che si parerà lungo il cammino.

In questo gioco di corsa non convenzionale, i giocatori controllano un gruppo di persone che affrontano ostacoli folli con l’obiettivo di finire il percorso con almeno un corridore in vita. I giocatori possono raccogliere altre persone che si frappongono mentre si precipitano verso il traguardo, ma dovranno schivare cibo, scivolare lungo i tubi del parco acquatico e combattere i boss per rivendicare la vittoria.

A livello grafico il titolo è coloratissimo, e ad un primo sguardo il design dei personaggi, così come i buffi movimenti, ricordano quelli di Fall Guys, una vera chicca per gli amanti del multiplayer game, in cui la vittoria si raggiungeva restando in vita dopo una serie di pazzi livelli pieni zecchi di ostacoli. Le similitudini, insomma, non mancano, anche se in questo caso si tratta di un titolo volto al single player.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l'anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Populus Run.