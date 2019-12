Apple Powerbeats4 con Hey Siri e altre novità attese a breve

Alcuni indizi scovati in iOS 13.3 appena rilasciato da Apple svelano che la multinazionale di Cupertino sta preparando il lancio di Powerbeats4, nuova versione degli auricolari Powerbeats3 attualmente proposti su Apple Store online al prezzo di listino di 199,95 euro ma spesso proposti in sconto su Amazon. Tra le nuove funzioni attese il supporto all’attivazione vocale pronunciando il comando Hey Siri, senza la necessità di premere alcun pulsante.

Alcune delle nuove funzioni in arrivo sono quelle rese possibili grazie all’impiego del chip wireless di ultima generazione Apple H1, già impiegato negli auricolari AirPods Pro e AirPods di seconda generazione, così come nelle Powerbeats Pro e nelle cuffie Beats di ultima generazione. Oltre alla riduzione dei consumi di energia e una maggiore autonomia di funzionamento, il chip proprietario di Cupertino assicura collegamenti wireless stabili con più dispositivi dell’utente, una procedura di abbinamento facilitata e altro ancora.

Oltre all’attivazione con Hey Siri naturalmente è lecito attendersi anche la funzione Annuncia Messaggi con Siri per la lettura vocale dei messaggi senza dover sbloccare iPhone, introdotta da Cupertino con iOS 13.2. Gli indizi che rivelano che Apple sta lavorando sui nuovi auricolari Powerbeats4 sono stati scoperti nel codice di iOS 13.3 rilasciato nelle scorse ore per tutti gli utenti, segnalati da 9to5Mac.

L’inclusione dei riferimenti a un nuovo prodotto in una versione del sistema operativo per il pubblico e non di una beta riservata agli sviluppatori, lascia ipotizzare che Apple abbia intenzione di introdurre i nuovi auricolari a breve. Ricordiamo che gli attuali Powerbeats3 si differenziano dal modello più recente Powerbeats Pro per la presenza del cavo di collegamento tra i due auricolari mentre la versione Pro, resistente ad acqua e sudore, è completamente senza fili e pensata per l’uso anche durante sport e allenamenti.

