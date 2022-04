Prehistoric Planet, docuserie BBC con David Attenborough sui dinosauri su AppleTV+

Prehistoric Planet è una nuova serie in arrivo su Apple TV+ realizzata dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton, e dalla BBC Studios Natural History Unit (nota per la serie di documentari “Planet Earth”), narrata nella versione in lingua originale da Sir David Attenborough (divulgatore scientifico e naturalista britannico).

Sarà trasmessa a partire dal 23 maggio e consiste in cinque episodi che trasportano lo spettatore 66 milioni di anni addietro, alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che vagavano sulla Terra. La colonna sonora con brani originali è di Hans Zimmer, autore di colonne sonore cinematografiche a capo del dipartimento musicale dello studio cinematografico DreamWorks.

Prehistoric Planet è indicata come una combinazione di riprese naturalistiche che tiene conto delle ultime nozioni di paleontologia e sfrutta “tecnologie allo stato dell’arte” per svelare spettacolari habitat e abitanti dell’antica Terra, per “una esperienza immersiva unica nel suo genere”.

Come accennato, la serie è prodotta dalla BBC Studios Natural History Unit con il supporto degli effetti visivi di MPC (“The Lion King,” “The Jungle Book”), nota per lavori di post-produzione e tecnologia digitale usata in film tradizionali e animati, spot e vari programmi televisivi.

Apple riferisce che “Prehistoric Planet” illustra dati sorprendenti e poco noti sulla vita degli animali, sullo sfondo di ambienti che rappresentano il periodo Cretaceo, conosciuta anche come l’Età dei Rettili, era nella quale le terre emerse erano in continuo movimento e si stava concretizzando la formazione che poi portò a quella definitiva che si può osservare attualmente con la suddivisione dei continenti. Sarà possibile comprendere tecniche genitoriali dei Tyrannosaurus rex, e apprendere “illuminanti” dettagli sulle profondità oceaniche, i pericoli mortali dal cielo e informazioni sulla storia della Terra “in modo totalmente nuovo”.

“Prehistoric Planet” è prodotto per Apple TV+ da BBC Studios e i produttori esecutivi sono Jon Favreau e Mike Gunton.

