Yale e Homey ampliano l’integrazione di Smart Lock Linus

Yale annuncia la collaborazione con Homey per ampliare l’integrazione dello Smart Lock Linus, permettendo agli utenti di avvalersi di molte altre funzionalità e sfruttare al massimo il potenziale del proprio sistema di sicurezza intelligente.

Homey è un hub integrato versatile che permette di gestire, automatizzare e monitorare tutti i componenti domotici presenti in casa, collegando tra loro i dispositivi smart più noti come Fibaro, Sonos, Somfy, tado°, Samsung, Philips Hue, ed ora anche Yale. Mediante l’app Yale Access per Homey, è ora possibile gestire tutti i componenti dal cellulare, tablet o browser e godere della massima connettività in qualsiasi momento della giornata.

Gli utenti che desiderano un elevato livello di protezione per la casa con copertura 24 ore su 24, ora possono ottenerlo abbinando lo Smart Lock Linus a Homey attraverso il Connect Wi-Fi Bridge Yale.

Con Homey è possibile ad esempio collegare l’allarme di casa a Linus. Insieme Linus e Homey permettono di attivare o disattivare un allarme che supporta la tecnologia con rilevazione intelligente, in grado di identificare la presenza di persone. Linus è dotato inoltre di una funzione di blocco automatico della porta d’ingresso che, associata agli altri dispositivi domotici, dà agli utenti la tranquillità di dedicarsi alle proprie cose sapendo che la casa è al sicuro.

Ancora, è possibile massimizzare l’uso del citofono intelligente usando Linus e Homey per creare una scheda Flow. In questo modo, quando qualcuno suona alla porta, riceverai una notifica immediata con l’immagine del visitatore direttamente su smartphone. Linus e Homey permettono di aprire la porta con un tap. Con Homey gli utenti possono creare un Flow che collega Linus ai dispositivi smart presenti in casa, per offrire una esperienza di connessione integrata e completa. Per esempio, è possibile programmare il blocco e lo sblocco automatico della porta d’ingresso all’ora desiderata, come quando si esce e torna da lavoro, grazie alla funzione di geofencing di Homey, o controllare chi entra e chi esce in qualsiasi momento del giorno grazie all’app. Oppure si può verificare lo stato della serratura intelligente con un comando vocale, grazie ai principali assistenti vocali come Alexa o Assistente Google, che possono ricordare anche la lista di cose da fare e gli eventi in calendario.

Per fare colpo sugli amici si può programmare Homey in modo che accenda le luci e riproduca la playlist desiderata usando lo speaker integrato non appena Linus sblocca la porta. Diventa ancora più semplice programmare le visite, per esempio per permettere l’accesso alla babysitter o alla collaboratrice domestica: l’utente può decidere se creare una chiave virtuale con l’app Yale Access oppure farle entrare con Homey.

Linus e Homey comunicano tra loro permettendo di collegare la serratura smart agli altri dispositivi intelligenti presenti in casa, e di gestirli tutti senza alcuno sforzo. La recensione della serratura Yale Linux Smart Lock per aprire la casa con HomeKit, Alexa e Google è in questo articolo di macitynet.

Per una guida alla domotica Apple in casa su piattaforma HomeKit con iPhone, iPad, Mac, HomePod, Apple TV e Apple Watch rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.