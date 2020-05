Presentata Logitech Circle View con supporto Apple HomeKit Secure Video

Come anticipato all’inizio di maggio, è stata presentata Logitech Circle View, la nuova videocamera di sorveglianza che supporta HomeKit Secure Video, quindi con integrazione completa con iPhone, iPad e Mac. Si tratta di una webcam di sicurezza con registrazione video in alta risoluzione 1080p e ampia gamma dinamica, per poter garantire riprese perfettamente nitide e visibili nei dettagli in qualsiasi condizione di luce, in piena luce del sole così come nelle zone d’ombra.

Il campo di visione di 180 gradi e la visione notturna a infrarossi permettono di avere sempre tutto sotto controllo, anche di notte e completamente al buio con visibilità fino a 4,5 metri. Rispetto al modello precedente, la nuova Logitech Circle View è costruita con un telaio in alluminio nero ed è stato modificato il design della base di sostegno. Come accennato può essere installata sia in interni che all’aperto, grazie allo chassis resistente alle intemperie. La presenza di microfono e speaker permette la registrazione di video con audio e anche la comunicazione a due vie tramite l’app Logitech Circle.

Il supporto e l’integrazione con Apple HomeKit Secure Video garantiscono la massima sicurezza e privacy. I video registrati e trasmessi in streaming sono crittografati end to end. I filmati vengono registrati su iCloud: all’interno dell’app Casa di Apple l’utente può scegliere di effettuare streaming e registrazioni automatici quando vengono rilevati attività in casa, così come di disattivare la videocamera quando invece l’utente è in casa.

Per sfruttare la nuova videocamera Logitech Circle View e HomeKit Secure Video non occorrono hub né abbonamenti a servizi dedicati. Le funzioni infatti sono gestiti da Apple TV, iPad oppure dallo speaker HomePod che però non è ancora commercializzato nel nostro Paese. I video ripresi vengono esaminati dai dispositivi che fungono da hub per verificare che una persona, un animale o un veicolo è presente nel video prima di effettuare la registrazione su iCloud.

Per sfruttare queste funzioni di registrazione video occorre ampliare il proprio piano iCloud con il pacchetto da 200GB, in USA proposto a 2,99 euro al mese. Questo è sufficiente per utilizzare una sola videocamera: invece per sfruttarne un numero superiore occorre sottoscrivere il pacchetto da 1 terabyte di spazio che costa 9,99 euro al mese. Ricordiamo che lo spazio occupato dai filmati delle videocamera di sorveglianza non viene conteggiato negli ingombri di file su iCloud.

Logitech Circle View è proposta al prezzo di 179,99 euro ed è indicata presto in arrivo nel nostro Paese. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Logitech sono disponibili da questa pagina. Invece per la domotica Apple in Casa con HomeKit su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch rimandiamo a questo approfondimento. Infine tutto quello che c’è da sapere su HomeKit Secure Video è in questo articolo.