L’FBI ha sbloccato l’iPhone dell’attentato in Florida

Funzionari dell’FBI sono riusciti a sbloccare uno dei due telefoni di Mohammed Saeed Alshamrani, l’uomo sospettato di avere sparato e ucciso tre marinai nella base militare di Pensacola (Florida) il 6 dicembre scorso. A gennaio Apple si era rifiutata di ottemperare a una richiesta del Segretario alla Giustizia degli Stati Uniti, Bill Barr.

Apple ha fornito le informazioni memorizzate su iCloud, ma il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva spiegato che l’indagine mira a recuperare anche i messaggi dai servizi di messaggistica Signal e WhatsApp utilizzati dall’attentatore, informazioni che potrebbero essere utili per capire se l’uomo ha agito da solo o se ha ricevuto assistenza esterna.

La situazione degli iPhone dell’attentato in Florida ricorda il precedente della sparatoria di San Bernardino, nel 2016, Durante le indagini successive all’attentato in California, l’FBI aveva chiesto ad Apple di creare un accesso secondario (backdoor) per accedere all’iPhone 5c di Syed Rizwan Farook. Cupertino, con Tim Cook in testa, aveva risposto con un deciso no in nome della privacy e della sicurezza dei dati di milioni di utenti in tutto il mondo. Le ragioni del rifiuto erano contenute in una lunga lettera del Ceo Tim Cook, spiegando che funzionalità di questo tipo potevano portare “a minare le libertà dei cittadini”.

Secondo l’FBI l’impossibilità di accedere ai dispositivi elettronici dei criminali è un danno per l’intera società, un limite che ha rallentato indagini di tutti i tipi, dagli abusi sui minori, al narcotraffico, fino al terrorismo.

Tim Cook in altre occasioni ha spiegato che, benché le intenzioni di FBI e forze dell’ordine siano buone, «Sarebbe errato obbligarci a integrare porte di accesso riservate nei nostri prodotti». La backdoor, aveva detto Cook, è qualcosa che «Semplicemente non abbiamo, e che consideriamo troppo pericoloso creare». Perchè «Nelle mani sbagliate, questo software avrebbe il potenziale di sbloccare qualsiasi iPhone fisicamente in possesso di qualcuno. E mentre il governo può sostenere che il suo uso sarebbe limitato a questo caso, non c’è modo di garantire tale controllo».

Il riuscito sblocco dell’iPhone dell’attentato in Florida è riportato alla CNN: secondo la testata il sevizio di intelligence sarebbe riuscito a bloccare uno dei due terminali recuperati sul luogo dell’attentato.

Per accedere a dispositivi bloccati con il codice, molte forze dell’ordine stanno al momento sfruttando costosi accessori specializzati come GrayKey, un box da collegare alla porta Lightning degli iPhone che cerca di sbloccare i dispositivi con il metodo della forza bruta (provando tutti i codici possibili), oppure strumenti dell’israeliana Cellebrite, ma queste procedure allungano i tempi e non sono valide per tutti i dispositivi.