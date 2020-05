iPhone e Butterfly iQ possono rilevare Covid-19 a distanza

Per esaminare le persone potenzialmente infette da Coronavirus occorrono diverse persone nella stessa stanza, incluso un medico o un operatore sanitario specializzato nella strumentazione medicale utilizzata: ora con iPhone e un piccolo accessorio a ultrasuoni, e con l’aiuto a distanza tramite realtà aumentata, è possibile effettuare un esame anche a casa e a distanza per rilevare l’infezione da Covid-19. Macitynet ha visto in azione questo accessorio durante il CES 2019: in questo articolo trovate la spiegazione completa del funzionamento e anche la fotogalleria realizzati a Las Vegas dal nostro inviato.

Con un ingombro simile a quello di un microfono professionale, Butterfly iQ si collega a iPhone e permette di esaminare la gabbia toracica del paziente. Ma anche chi non ha frequentato corsi di specializzazione per effettuare ecografie e per usare strumenti a ultrasuoni, può manovrare Butterfly IQ seguendo le istruzioni a distanza di un medico o di un operatore esperto forniti tramite realtà aumentata.

Grazie a questa soluzione che ha appena ricevuto l’approvazione della Federal and Drug Administration statunitense (FDA), chiunque può effettuare l’esame direttamente nella casa del paziente, se sufficientemente in salute, anche il paziente stesso. Nella stessa schermata che riportiamo da Engadget, oltre alle immagini dei polmoni sono mostrati in un riquadro i movimenti e la posizione esatti della bacchetta a ultrasuoni sulla cassa toracica, mentre in un altro riquadro più piccolo un collegamento in diretta con video e audio permette di ricevere le indicazioni di un dottore o di un operatore sanitario.

La soluzione è senza dubbio interessante, soprattutto in questa emergenza sanitaria che impone di limitare contatti con persone potenzialmente infette. Butterfly iQ è commercializzato al prezzo di due mila dollari in USA, circa 1.900 euro in Italia. Questo accessorio è compatibile con iPhone 6s, iPad Pro e iPad di quinta generazione e superiori: richiede iOS 12 o più recente; è disponibile anche una versione compatibile con dispositivi Android.

