Bending Spoons si prende Brightcove, lo streaming mondiale si colora di tricolore

Pubblicità

L’italiana Bending Spoons ha completato l’acquisizione precedentemente annunciata della società statunitense di tecnologia di streaming Brightcove per 4,45 dollari per azione (ossia circa 233 mln di dollari), in una transazione in contanti. L’accordo di acquisizione definitivo è stato firmato nel novembre 2024.

Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, ha così commentato l’acquisizione: “È con grande piacere e un profondo senso di responsabilità che oggi possiamo accogliere Brightcove nel portafoglio di importanti aziende digitali di Bending Spoons. Siamo impazienti di imparare dall’attuale team di Brightcove, e siamo fiduciosi che le competenze accumulate e le tecnologie proprietarie sviluppate in Bending Spoons aiuteranno Brightcove a raggiungere nuove vette. È nostra intenzione mantenere la proprietà di Brightcove e gestire l’azienda a lungo termine, per offrire grande valore alla sua ampia base di clienti globali per molti anni a venire”.

Marc DeBevoise, CEO e Director di Brightcove, ha dichiarato: “Brightcove è stata per 20 anni un’azienda leader nel SaaS, pioniera e innovatrice nel settore dello streaming, e oggi leader nelle soluzioni di engagement basate sul video. Il management team e il consiglio di amministrazione di Brightcove sono lieti di aver conseguito questo importante risultato per gli azionisti, garantendo allo stesso tempo un futuro di crescita a Brightcove all’interno di Bending Spoons”.

Ricordiamo che nel giro di un paio di anni Bending Spoon ha acquisito l’apprezzata app di registrazione video Filmic, la piattaforma e gli strumenti di produttività online di Evernote, StreamYard specializzata nello streaming, il servizio WeTransfer e altre aziende ancora.

A questo impressionante elenco di società e tecnologie, con l’ultima acquisizione si affianca anche Brightcove, tra i pionieri dello streaming con la sua piattaforma video online. Tra i principali clienti ci sono AMC Networks, BBC, Ford, Johnson & Johnson.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.