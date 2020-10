Prime Day: tutte le offerte di prodotti HomeKit che scadono a mezzanotte

Ecco tutte le offerte HomeKit e ancora valide fino alla mezzanotte del Prime Day in un unico articolo. Se siete ancora indecisi su cosa regalare alla vostra casa questa è l’occasione buona per trovare degli sconti che raramente si ripetono durante l’anno.

Offerte HomeKit

Sono tutti i prodotti sicuramente compatibili con HomeKit Apple e che permettono di creare una ecosistema sicuro con iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch.

Ve le presentiamo di continuo nella nostra sezione dedicata e qui sotto ne trovate tanti in una lista selezionata degli articoli segnalati in queste ore che sono assolutamente compatibili con il sistema di Apple. I prodotti Hue di Philips sono compatibili con Homekit attraverso l’Hub che viene venduto anche in Kit o in una confezione a se stante.

In più vi elenchiamo i prodotti sicuramente compatibili con Homekit che non abbiamo fatto in tempo a segnalare negli articoli ma che sono presenti tra quelli segnalati da Amazon.

Qui sotto trovate il dettaglio delle offerte su Arlo che offre la sua telecamera Arlo Pro 3 ad altissima definizione con Hub e accessori con forti sconti e la compatibilità con qualsiasi sistem domotico, Homekit ed Apple TV (con una app dedicata); Honeywell con i suoi termostati da parete o da tavolo T6 e T6R gia’ provati da Macitynet in passato; Eufy che propone telecamere compatibili Homekit e infine LIFX che offre tutta una serie di lampade che si collegano in Wi-Fi e che sono gestibili direttamente anche da iPhone.



Arlo Pro3 VMS4440B-100EUS Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere 2K Hdr, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero

In offerta a 699,99 € – invece di 999,99 €

sconto 30% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Arlo Pro3 VMS4240B Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero

In offerta a 419,99 € – invece di 599,99 €

sconto 30% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Arlo Pro3 VMC4040B Telecamera Aggiuntiva 2K HDR, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero

In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Arlo VMA5600B-10000S Pannello Solare per Videocamere Arlo Ultra e Pro3, Colore Nero

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Arlo VMA5600-10000S Pannello Solare per Videocamere Arlo Ultra e Pro3, Colore Bianco

In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Arlo VMB4540-100EUS Pro Smart Hub per videocamere Arlo, Arlo Pro, Arlo Pro2, Arlo Pro3 e Arlo Ultra

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Arlo VMA5001C-100EUS Cavo di Ricarica Magnetica da Interni per Arlo Ultra e Pro3, Nero

In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Arlo VMA5001-10000S Supporti Magnetici da Parete per Arlo Ultra e Pro3, Colore Nero

In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Arlo VMA5201H-10000S Scocca Sostitutiva per Videocamere Ultra e Pro3, Verde Mimetico

In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Honeywell Home T6 Termostato Wi-Fi smart, utilizzabile con app, compatibile con Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e IFTTT, nero (1 pezzo)

In offerta a 114,00 € – invece di 199,95 €

sconto 43% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Honeywell Y6R910RW8021 T6R Termostato Programmabile Intelligente Wi-Fi, Senza fili, Compatibile con Alexa, Nero

In offerta a 159,00 € – invece di 249,95 €

sconto 36% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, 365 giorni di durata batteria, HD 1080p, IP67, visione notturna, compatibile con HomeKit, kit 2 telecamera, senza costo mensile

In offerta a 279,99 € – invece di 349,00 €

sconto 20% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX + E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart con Infrarossi per la Visione Notturna, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Bianco

In offerta a 42,99 € – invece di 74,99 €

sconto 43% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Bianco, Set da 1, LHA19E27UC10

In offerta a 38,99 € – invece di 64,99 €

sconto 40% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX GU10 Internazionale Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Confezione da 2

In offerta a 59,99 € – invece di 107,99 €

sconto 44% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX Mini B22 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant

In offerta a 29,99 € – invece di 54,99 €

sconto 45% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX Mini Bianco, attacco E27

In offerta a 5,00 € – invece di 15,99 €

sconto 69% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX Mini Day & Dusk E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Confezione da 4

In offerta a 64,99 € – invece di 114,99 €

sconto 43% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX Mini Day&Dusk E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX Mini E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant

In offerta a 29,99 € – invece di 54,99 €

sconto 45% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX Z Estensione Striscia LED Wi-Fi Smart 1 Metro, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



LIFX Z Starter Kit Internazionale Striscia LED Wi-Fi Smart Base + 2 metri di Striscia, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google

In offerta a 57,99 € – invece di 89,99 €

sconto 36% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), la nostra pagina della diretta e la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.