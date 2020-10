Prime Day: offerte Netatmo fino al 37% per domotica Homekit, Alexa, Assistente Google

In occasione del Prime Day, Netatmo offre alcuni sconti sui prodotti acquistati su Amazon soltanto per oggi salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Si tratta di un’interessante occasione per iniziare la stagione dello shopping natalizio in quanto l’offerta si applica sul prezzo di una vasta gamma di prodotti Netatmo che sono tutti compatibili con Homekit, Alexa e in maggior parte con Assistente Google: li abbiamo provati quasi tutti nel nostro sito: trovate tutte le informazioni in questa sezione dedicata a Netatmo di Macitynet.it.

Dei prodotti Netatmo più amati dagli utenti c’è ad esempio la Stazione Meteo Intelligente, che misura in tempo reale l’ambiente interno ed esterno, invia notifiche allo smartphone dell’utente quando la qualità dell’aria è insalubre e consente all’utente di tenere traccia dell’evoluzione dell’ambiente guardando la cronologia dei propri dati.

Tra gli accessori della Stazione Meteo c’è Anemometro Intelligente, che misura invece la velocità e la direzione del vento, il Pluviometro Intelligente, che fornisce letture in tempo reale della quantità di pioggia, e il Modulo Interno Intelligente Aggiuntivo, che permette all’utente di monitorare un’altra stanza abbinata alla Stazione Meteo Intelligente.

Oppure il Termostato Intelligente, progettato da Philippe Starck, che permette agli utenti di risparmiare energia senza rinunciare al comfort e si può comandare pure a voce.

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale

In offerta a 109,00 € – invece di 179,99 €

sconto 39% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo Valvole Termostatiche Wifi Intelligente, Modulo supplementare per il Termostato Intelligente e per il Kit di base per riscaldamento centralizzato, NAV -IT

In offerta a 61,99 € – invece di 80,00 €

sconto 23% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti, Kit di Base per Riscaldamento Centralizzato, NVP-IT, 5 – 30 Gradi Celsius

In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo – Videocamera di Sicurezza Esterna Presence con Rilevamento di Movimento, 1 Pezzo, Alluminio Nero

In offerta a 209,00 € – invece di 299,99 €

sconto 30% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo NSC01-EU Welcome Telecamera WiFi Interna, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, Nero/Oro

In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo NWS01-EC Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless, Compatibile con Amazon Alexa e Apple HomeKit

In offerta a 109,00 € – invece di 169,99 €

sconto 36% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo Rilevatore di Fumo Intelligente, Batteria di 10 Anni di Autonomia, Allarme Fumo, Controlli Automatici, Prodotto Autonomo, EN14604 Certificazione, NSA-IT, Bianco

In offerta a 69,00 € – invece di 99,99 €

sconto 31% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo NIS01-IT Sirena Interna Intelligente, Wireless, 110 dB, Attivazione/Disattivazione Automatica, Nessun Abbonamento, Alimentata a Pile o con Cavo

In offerta a 56,21 € – invece di 79,99 €

sconto 30% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Modulo Aggiuntivo per la Stazione Meteo Netatmo

In offerta a 47,90 € – invece di 69,99 €

sconto 32% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo Wind Gauge Anemometro per Stazione Meteo, Nero

In offerta a 72,00 € – invece di 99,99 €

sconto 28% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Netatmo NRG01-WW Pluviometro Wireless per la Stazione Meteo, Nero

In offerta a 50,59 € – invece di 69,99 €

sconto 28% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), la nostra pagina della diretta e la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.