Problemi per l’ECG di alcuni Fitbit Sense: c’è la sostituzione gratuita

Se avete un Fitbit Sense al polso e avete notato qualcosa di strano durante l’uso della funzione ECG, molto probabilmente siete tra i pochi che a breve saranno contattati dall’azienda per organizzare la sostituzione gratuita dell’orologio. Lo hanno confermato alcuni utenti attraverso il forum di Fitbit, dove nei giorni scorsi sono stati aperti diversi post per segnalare il difetto alla comunità.

Proprio qui i moderatori di Fitbit hanno fatto sapere di essere a conoscenza del problema e di aver già provveduto a contattare i proprietari delle unità difettose. «Abbiamo riscontrato questo problema in un gruppo molto limitato di unità spedite al lancio dell’orologio (quindi fine settembre scorso, ndr)» ha spiegato un portavoce dell’azienda. «Si trattano di poche centinaia di dispositivi in tutto il mondo».

Il problema – dicono – sta nell’uso della funzione di ECG, disponibile da inizio ottobre anche sui Fitbit Sense al polso degli italiani, con la quale è possibile monitorare il ritmo del cuore e tenere d’occhio la fibrillazione atriale in poche decine di secondi. «Nelle unità difettose il risultato è inconcludente» e ce se ne accorge già in fase di configurazione dell’orologio. Fortunatamente pare che, oltre ad essere presente soltanto su poche centinaia di unità, l’azienda è in grado di risalire autonomamente ai dispositivi afflitti da questo problema. «Nessun altro dispositivo di Fitbit presenta questo difetto e tutti quelli spediti da qui in avanti non cel’hanno di sicuro».

Fitbit Sense è stato presentato il 25 agosto scorso ed è disponibile anche in Italia da fine settembre. La funzione di ECG è stata aggiunta tramite un aggiornamento del firmware il 9 ottobre.

Fitbit Sense è stato presentato il 25 agosto scorso ed è disponibile anche in Italia da fine settembre. La funzione di ECG è stata aggiunta tramite un aggiornamento del firmware il 9 ottobre.