Lisa Jackson: “La sostenibilità e leadership ambientale di Apple ispirazione per altre aziende”.

Lisa Jackson, Vice President Environmental Initiatives di Apple, spera che la leadership di Apple in materia di sostenibilità ispiri altre aziende a seguirne l’esempio. In una intervista per la rivista Hello prima dell’incontro con l’attivista e Premio Nobel Malala Yousafzai, la Jackson ha confermato che Apple è sulla buona strada nel raggiungimento dell’obiettivo impatto zero per la sua filiera e i suoi prodotti entro il 2030.

Già oggi tutti gli uffici Apple nel mondo sono a zero emissioni; la Mela è un’azienda alimentata al 100% da energie rinnovabili e continuerà a creare nuovi impianti e a sostenere il passaggio dell’intera filiera all’energia pulita.

La manager di Apple ha riferito che, oltre al piano per neutralizzare la carbon footprint a ogni livello dell’azienda, della filiera e del ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2030, l’obiettivo è anche rendere i prodotti più sostenibili.

“Ogni prodotto acquistato avrà una carbon footprint neutra e anche l’uso del prodotto implicherà zero emissioni di carbonio”, spiega la Jackson. “Stiamo lavorando in tutto il mondo per la transizione veloce a un futuro di energia pulita che consentirà agli utenti di usare i loro dispositivi con fonti energetiche pulite”.

La vice presidente senior di Apple evidenzia anche che l’azienda è leader di settore nell’economia circolare e che dal 2020 i nuovi prodotti includono molti più materiali riciclati di prima. Ha riferito che la Mea intendere “chiamare alle armi” altre aziende e di sperare che queste intensificheranno gli impegni verso simili obiettivi di sostenibilità entro il 2030.

“Abbiamo cominciato a vedere aziende parlare del 2050 ma non tutte promettono di diventare carbon neutral entro il 2030 come Apple. […] Penso che il mondo sappia quanto sia davvero cruciale affrontare il cambiamento climatico nei prossimi dieci anni”, dice ancora la Jackson invitando le varie imprese a impegni “più aggressivi”.

Tra gli impegni di Apple, l’obiettivo di creare nuovi iPhone e iPad sempre più sfruttando materiali riciclati e garantire che i prodotti siano gestibili con energie rinnovabili. La Jackson parteciperà ad un summit web con Yousafzai per parlare della partnership di Apple con il Malala Fund (sono state già avviate collaborazioni per sviluppare ad esempio opportunità di istruzione femminile), in particolare riguardo l’impatto del cambiamento climatico.

“La nostra partnership esiste da tre anni e Malala si sta concentrando sul cambiamento climatico nelle istruzioni delle ragazze, su sostenibilità e protezione ambientale”. “Una delle cose che annuncerà è il contributo di Apple per finanziare specifiche attività allo scopo”. La Jackson evidenzia che i giovani stanno diventando una forza trainante nella battaglia contro il cambiamento climatico, con una visione legata non solo al cambiamento ma anche alla giustizia sociale.