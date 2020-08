Prodotti Samsung ufficiali su Aliexpress Italia

AliExpress continua a consolidarsi anche in Italia. Il rivenditore on line, uno dei principali concorrenti mondiali nel campo dell’e-commerce di realtà come eBay e Amazon ha infatti annunciato l’arrivo dei prodotti ufficiali Samsung sulla propria piattaforma grazie all’apertura dello store di 39it, reseller ufficiale del produttore coreano, dedicato esclusivamente al mercato italiano.

I clienti italiani possono quindi ora acquistare smartphone e tanti altri dispositivi, tra cui tablet, smartwatch e cover Samsung con garanzia italiana e riceverli direttamente a casa in 48 ore, visitando lo store 39it e scegliendo gli articoli preferiti tra le numerose offerte.

39it rappresenta il primo reseller ufficiale del grande player tecnologico, ma portando i suoi prodotti in Italia nella categoria “Telefoni e Telecomunicazioni” di AliExpress si aggiunge ad altri importanti brand di diverse categorie e delle migliaia di venditori italiani già presenti sulla piattaforma che fanno business in Italia, Europa e Russia, arricchendo ulteriormente l’offerta disponibile e contribuendo alla crescita di AliExpress in termini di affidabilità verso i clienti.

“Siamo particolarmente lieti che da oggi i consumatori italiani di AliExpress abbiano la possibilità di scegliere e acquistare i prodotti di una delle aziende leader al mondo nella telefonia e nell’elettronica quale Samsung, con il suo vastissimo catalogo e tutte le sue novità” ha dichiarato Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager del Gruppo Alibaba e Country Manager Alipay per il Sud Europa. “Con questa collaborazione, AliExpress amplia ulteriormente l’offerta di prodotti di tecnologia disponibili sulla piattaforma, per fornire a milioni di acquirenti italiani ancora più varietà, qualità e un grande servizio”.

Per celebrare l’apertura dello store italiano, fino al 29 agosto, i primi clienti che effettueranno degli acquisti sul nuovo shop di 39it su AliExpress potranno beneficiare di sconti sino a 100 euro.