Animal Crossing popola il catalogo di IKEA Taiwan

IKEA Taiwan ha ricreato parti del suo catalogo su Facebook utilizzando i personaggi iconici e gli arredi di gioco di Animal Crossing. Le adorabili pagine del mondo Nintendo sono mostrate accanto e sovrapposte al catalogo reale, con riproduzioni accurate e divertenti anche per oggetti Ikea che, naturalmente, non esistono nel gioco Nintendo.

Potrebbe diventare un vero e proprio pezzo da collezione per gli amanti di Animal Crossing. IKEA ha immerso i personaggi di Animal Crossing all’interno del suo catalogo, facendoli quindi apparire seduti sui divani in vendita, o inserendo elementi di gioco all’interno del mondo reale, come con la presenza della plafoniera a forma di palla e un cuscino a quadretti sostituiti da un personaggio con una pettinatura a ciotola e una camicia a quadri simile.

IKEA non è la prima a saltare sul carro di Animal Crossing, poiché i personaggi sono apparsi anche negli account Instagram di moda e altrove in rete. Non è chiaro se Nintendo sia pienamente dietro l’idea, ma di certo la mossa di IKEA permetterà di incuriosire maggiormente gli utenti, anche quanti solitamente non sono interessati a sfogliare il catalogo del colosso svedese. IKEA ha realizzato questi mockup in modo creativo e organico. Ovviamente più divertimento, che non per un reale ed effettivo utilizzo.

Gli amanti di Animal Crossing, come ricorda anche engadget, potranno comunque salvare le immagini di questo catalogo a futura memoria, visitando la pagina Facebook di Ikea Taiwan.

