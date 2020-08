La prossima stagione di Fortnite strizza l’occhio a Marvel

Proprio nel momento in cui Epic si prepara probabilmente ad una delle sue battaglie più dure, quelle contro Apple e Google, Fortnite sta per avventurarsi ancora più in profondità nell’universo Marvel. La stagione 4 del capitolo 2 inizierà il 27 agosto ed Epic Games ha rilasciato il suo primo vero teaser di quel che accadrà in futuro. Non c’è molto da leggere nel tweet, ma quel grande vecchio logo Marvel è in realtà molto esplicativo.

Le voci sono state molteplici negli ultimi due giorni, tutte incentrate sul fatto che la prossima stagione di Fortnite avrebbe ospitato un tema Marvel. Il data miner Hypex ha suggerito l’arrivo di oggetti cosmetici relativi a Wolverine e Thor. Il teaser dà un suggerimento piuttosto forte su questa ipotesi, anche se certamente la partnership potrebbe non limitarsi a questo.

Ci sono già stati alcuni crossover tra Fortnite e Marvel. Nel 2018, esisteva una modalità a tempo limitato in cui si poteva giocare nei panni del supercriminale Thanos quando si prendeva il Guanto dell’Infinito disseminato da qualche parte sulla mappa. Lo scorso anno, per celebrare l’uscita di Avengers: Endgame, il giocatore poteva impugnare le armi degli Avengers contro Thanos in un’altra modalità a tempo limitato.

Più recentemente gli appassionati ricorderanno un crossover di Deadpool e un tie-in con la beta di Marvel’s Avengers. Completandolo su PS4 o Xbox One fa guadagnare un paio di oggetti cosmetici su Fortnite. Con il gioco programmato per l’uscita all’inizio di settembre, i tempi per un crossover Marvel più ampio sono più maturi, anche se sembra strano per Epic promuovere potenzialmente un gioco completamente separato all’interno di Fortnite. In ogni caso, maggiori dettagli sulla prossima stagione di Fortnite arriveranno certamente prima del suo inizio programmato per la prossima settimana.

Sentiremo certamente parlare di Epic nei prossimi giorni, non fosse altro che per la guerra legale in corso della società contro colossi come Apple e Google, che hanno rimosso il titolo dai rispettivi store digitali, per via di alcuni sistemi di vendita di oggetti non consoni alle direttive dei negozi digitali.

Potete leggere di più sulla controversia Apple vs Epic direttamente a questo indirizzo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Fortnite sono disponibili da questa pagina, invece per quelli relativi ad Apple e Google si parte dai rispettivi collegamenti.