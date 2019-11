Produzione MacBook Pro 16 pollici in corso, lancio incerto nelle tempistiche

Il MacBook Pro da 16 pollici, di cui ormai si parla da tempo, rimane ancora in fase di produzione con un lancio incerto nelle tempistiche. Questo riferiscono alcune fonti della catena di approvvigionamento di Apple, come diffuso dell’analista Jitesh Ubrani di IDC e dal collaboratore di Forbes, Brooke Crothers.

Secondo quanto riferito dalle fonti, si aspettava un annuncio ufficiale relativo al MacBook Pro 16 pollici già durante il mese scorso. Adesso che non è arrivato, la catena di approvvigionamento riferisce dei primi segnali di produzione, anche se i tempi per il lancio ufficiale del prodotto rimangono incerti.

Crothers ha affermato di aver sentito qualcosa di simile anche da fonte in Asia, secondo cui la catena di approvvigionamento Apple confermerebbe la produzione in corso del notebook, ma con una data di rilascio non ancora chiara.

Queste informazioni sono in linea con un recente rapporto proveniente da DigiTimes, secondo cui Apple inizierà a ricevere le prime spedizioni di massa del MacBook Pro da 16 pollici questo trimestre, probabilmente per eludere una tariffa di importazione del 15 percento sui notebook che entrerà in vigore il 15 dicembre. Se il rapporto dovesse rivelarsi preciso, è probabile che al momento si sia entrati nella fase di produzione di massa, quella che precede di poco il lancio del prodotto.

Le voci suggeriscono che il MacBook Pro da 16 pollici presenterà cornici più sottili attorno al display, una tastiera a forbice più affidabile, un sensore Touch ID e, probabilmente, un tasto Esc fisico richiesto dai fan.

Il prezzo non è noto, ma probabilmente sarà superiore a quello del MacBook Pro da 15 pollici di fascia alta da 2,799 dollari.