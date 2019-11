Bluon.active è un tracker GPS con geolocalizzazione continua e tasto SOS

Bluon, start up milanese già nota per Semiperdo, i braccialetti antismarrimento per bambini, ha presentato Bluon.active, tracker GPS con tasto SOS e un servizio di geolocalizzazione continuativo.

Bluon.active si differenzia da altri dispositivi simili presenti sul mercato visto che non richiede abbonamenti, sim card o costi aggiuntivi per l’utente. Offre una protezione sempre attiva con geolocalizzazione fino a mille volte al giorno.

Il dispositivo è il primo localizzatore GPS in Italia venduto al pubblico a basarsi sulla tecnologia LoRa, che è gestita da A2A smart city e funziona tramite segnale radio permettendo la trasmissione di dati via wireless a lungo raggio ma con un basso consumo.

La tecnologia in queatione è ottimale e specifica per l’IoT, perché consuma poca energia ma è anche totalmente sicura, in quanto consente un’emissione di onde elettromagnetiche fino a 20 volte inferiori rispetto alle telecomunicazioni tramite telefonia mobile e ad altri tracker GPS tradizionali.

Bluon.active non è solo un tracker GPS, ma un compagno di sicurezza con l’obiettivo di prevenire e ridurre le situazioni di pericolo. Premendo il tasto SOS, è possibile inviare notifiche istantanee a smartphone e computer delle persone che l’utente inserisce tra i “contatti d’emergenza” ma anche messaggi automatici tramite Facebook Messenger, il tutto grazie a una piattaforma che si contraddistingue per semplicità d’uso e immediatezza.

È anche possibile attivare la funzionalità “zone di sicurezza” grazie alla quale si tracciano direttamente sulla mappa aree virtuali. Superate queste linee di demarcazione, il dispositivo invia una notifica di allerta a tutti i propri contatti.

Il dispositivo è piccolo e leggero (25 grammi), facile da portare con sé in ogni situazione quotidiana come le attività sportive, gli spostamenti casa – scuola – lavoro, i viaggi, ecc. La geolocalizzazione intelligente e l’invio della posizione non appena l’accelerometro integrato rileva un movimento, permette, tra le altre cose di scongiurare eventuali furti dei propri beni personali nel momento in cui viene agganciato a oggetti come auto, biciclette, borse o zaini.

Su Amazon questo micro tracker è venduto 99,90 € con traffico dati incluso a vita. La copertura del segnale è già presente a Milano, Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Pavia, Padova, Bolzano e in molte altre località con l’obiettivo di arrivare alla copertura dell’intera rete nazionale nel 2020.

Ulteriore punto di forza è la batteria ricaricabile ai polimeri di litio che offre fino a 10 giorni di geolocalizzazione e può essere ricaricata con qualunque porta o alimentatore USB.