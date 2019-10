MacBook Pro 16” è nascosto nelle beta di macOS Catalina

Ne sentiamo parlare ormai da diversi mesi e Apple lo deve ancora annunciare, ma ora possiamo già dare uno sguardo in anteprima al nuovo MacBook Pro 16” nascosto in macOS Catalina beta.

Praticamente tutte le anticipazioni puntano a un rilascio da parte di Cupertino entro la fine di quest’anno: secondo alcuni arriverà con design tutto nuovo, invece secondo le ultime indiscrezioni più attendibili avrà un design molto simile a quello attuale, solo con bordi e cornici più sottili per ospitare un schermo più grande.

Sembrano proprio questi ultimi indizi a essere confermati, questo perché oltre ai riferimenti alla macchina scoperti nel codice delle ultime due beta di macOS, sono state individuate anche due icone che mostrano MacBook Pro 16” in Catalina 10.15.1 beta. Vale la pena notare che nelle versioni precedenti, quelle disponibili per tutti gli utenti ma anche quelle beta per sviluppatori e pubbliche, queste icone non erano presenti. L’inclusione di riferimenti e anche delle due icone lasciano così supporre che il lancio avverrà a breve.

In questo articolo riportiamo le due icone che mostrano MacBook Pro 16” scoperte in Catalina beta, segnalate da un lettore del francese MacGeneration. La prima icona mostra MacBook Pro 16” colore argento, la seconda la stessa macchina in tinta grigio siderale. Non a caso sono le uniche due colorazioni che attualmente Apple propone per i suoi MacBook Pro 13” e 15,4” su Apple Store online.

Confrontando queste due icone scovate dei nuovi MacBook Pro 16” in Catalina, con riferimento nel codice a «MacBookPro16,1» con l’icona dell’attuale modello top MacBook Pro 15,4” che riportiamo poco più in basso si notano immediatamente le cornici laterali e anche quella superiore più sottili, un ridimensionamento atteso che permette a Cupertino di implementare un display leggermente più ampio con ogni probabilità mantenendo invariate o quasi le dimensioni dei portatile.

Ricordiamo che il nuovo laptop professionale è previsto in arrivo anche con tastiera con meccanismo a forbice, invece del discusso meccanismo a farfalla che Apple impiega da anni ma che ha anche ricevuto numerose critiche per problemi causati da detriti o semplicemente polvere. Con questa macchina Apple potrebbe includere un alimentatore USB-C ancora più potente di quello fornito con MacBook Pro 15,4″.

Nelle scorse ore sono stati anticipati anche nuovi AirPods Pro con cancellazione del rumore e specifiche e prezzo top previsti in arrivo entro ottobre. Molti prevedono che Cupertino organizzerà un altro keynote Apple in ottobre per presentare queste e anche diverse altre novità attese ma finora gli inviti della multinazionale non sono ancora arrivati.