MacBook Pro 16 pollici atteso oggi, la nuova tastiera sarà una «delizia»

Dopo la presentazione a sorpresa di AirPods Pro, avvenuta ieri tramite comunicato stampa, non è del tutto inverosimile che oggi Apple conceda il bis, presentando tramite comunicato stampa anche il nuovo MacBook Pro 16 pollici.

I piani di Apple di rilasciare un MacBook Pro da 16 pollici sono stati rivelati per la prima volta dall’analista Ming-Chi Kuo già a febbraio scorso. Kuo aveva dichiarato che la società stava lavorando su un MacBook Pro 16 pollici con il ritorno alla tastiera con meccanismo a forbice, ritenuta più affidabile rispetto a quello a farfalla. Il rilascio, sin dai primi rumor, è sempre stato atteso entro la fine di questo 2019.

Giusto nelle scorse ore, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, ha notato che le nuove AirPods Pro richiedono macOS 10.15.1 per funzionare su Mac, ma Apple non ha rilasciato tale sistema al pubblico, nonostante abbia lanciato iOS 13.2 con supporto per AirPods Pro. Gurman ipotizza che la società potrebbe aver deciso di ritardare il prossimo aggiornamento macOS fino ad oggi, proprio perché conterrebbe riferimenti al MacBook Pro 16 pollici, del quale Apple non voleva fornire indizi.

C’è da dire, ad onore del vero, che già all’inizio di questo mese Apple si è fatta scappare alcune icone che probabilmente raffigurano il MacBook Pro da 16 pollici, presenti nelle prime due beta di macOS Catalina 10.15.1, già distribuite agli sviluppatori. Le ultime notizie su questo possibile portatile sono state diffuse la scorsa settimana da DigiTimes, che ha citato fonti della catena di approvvigionamento secondo cui MacBook Pro 16 pollici sarebbe stato disponibile entro la fine di ottobre.

Si ipotizza, per questo portatile, cornici più sottili, così da conferire alla macchina le stesse dimensioni complessive del modello esistente da 15 pollici, ma con un display più grande. L’analista di IHS, Markit Jeff Lin, ritiene che la risoluzione dello schermo sarò di 3.072 x 1.920 pixel. Nel suo ultimo tweet, Gurman afferma che la nuova tastiera a forbice sul “MacBook Pro” da 16 pollici è una “delizia”, anche se nota come tale appellativo in precedenza era stato accostato alla criticata tastiera con meccanismo a farfalla di Apple.

Insomma, sembra che oggi sia la giornata di MacBook Pro 16 pollici. Nel marzo di quest’anno, ricordiamo, Apple ha lanciato nuovi AirPods, iPad, e Mac nel corso di tre giorni consecutivi. Ieri è stato il giorni di AirPods Pro, oggi sarà quello del nuovo Macbook? Domani toccherà alle AirTag, o magari a qualcosa di connesso con il lancio ufficiale di Apple TV+?