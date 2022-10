I LED Nanoleaf ora si sincronizzano con i prodotti gaming Corsair

Nanoleaf, noto per le sue luci a LED modulari per l’illuminazione a parete, ha collaborato con la società di giochi Corsair per rendere le sue configurazione più coinvolgenti e colorate. Una nuova integrazione chiamata Nanoleaf x CORSAIR consente di sincronizzare le luci smart di Nanoleaf con esplosioni, azioni e suoni in-game.

L’integrazione funziona con il portafoglio di periferiche di Corsair, tra cui tastiere, mouse da gioco e cuffie. La partnership consentirà agli utenti di programmare gli effetti di illuminazione a utilizzando le app Nanoleaf o Corsair iCue sul desktop. Questo consentirà di portare effetti come “Rainbow Wave” e “Rain” a parete, simili a quelli che attualmente possono essere programmati sulla tastiera.

Per configurare il sistema è sufficiente installare il software iCUE, quindi attivare l’integrazione Nanoleaf e aggiungere Nanoleaf all’illuminazione iCUE. A questo punto le periferiche inizieranno a funzionare insieme e forniranno “illuminazione sincronizzata in tutta la configurazione”, secondo Nanoleaf.

Nanoleaf offre kit per i giocatori e offre già l’integrazione con Razer (utilizzando Synapse 3) e MSI tramite Mystic Light, quindi lavorare con le periferiche di Corsair sembrerà un’estensione naturale. Oltre a creare alcune vibrazioni extra per gli ambienti di gioco, sarà possibile incrementare la propria creatività grazie a questa nuova partnership.

Per tutte le notizie riguardanti Nanoleaf il link da seguire è direttamente questo.