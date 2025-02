Pronunci il termine razzista, appare il nome Trump, lo strano caso della dettatura con Siri

Pubblicità

Sta facendo discutere negli Stati Uniti uno strano problema che si verifica usando la dettatura su iPhone, la funzione che consente di dettare il testo in qualsiasi punto in cui è possibile digitarlo.

Pronunciando in fase di dettatura il termine “racist” (razzista), sul display (nel campo dell’inserimento del testo che mostra la parola interpretata) appare per qualche secondo “Trump”, termine che viene velocemente corretto in quella effettivamente pronunciato.

Un portavoce di Apple ha riferito al New York Times che si tratta di “glitch”, un problema di “sovrapposizione fonetica” (suoni simili nella pronuncia) e che sta lavorando a un fix.

Il problema sembra legato a un aggiornamento dei server Apple, riferisce John Burkey, fondatore di della startuo Wonderrush.ai, ed ex membro del team Apple che si occupa di Siri affermando di essere ancora in contatto con gli ex colleghi di Cupertino.

A detta di Burkey, la parola che appare sul display evidenziando la correzione non è un problema tecnico ma probabilmente “un brutto scherzo” opera di qualcuno che lavora nel team Siri, qualcuno che ne ha tenuto conto nella gestione dei dati elaborati dai server o forse nel codice del sistema operativo.

Il Wall Street Journal fa notare intanto che anche quando si pronunciando altri termini con la consonante “r” appare brevemente “Trump”, incluse le parole “rampant” e “rampage”, elementi a favore della tesi di Apple secondo la quale non è qualcosa di voluto ma un problema di sovrapposizione fonetica.

Che si tratti un “glitch” o uno scherzo di qualcuno nel team Siri frustrato dall’avvicinamento di Apple a Trump (Tim Cook ha donato a titolo personale un milione di dollari al comitato di insediamento del Presidente, era presente all’Inauguration Day , e Apple non si è opposta alla modifica del nome “Golfo del Messico” in “Golfo d’America”) il problema sarà sicuramente risolto con uno dei prossimi aggiornamenti di iOS.