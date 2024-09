Oppo Enco Air3, auricolari top ad un prezzo per tutti solo 49,99€

Pubblicità

Un paio di auricolari di ottimo livello al prezzo di prodotti di qualità inferiore e senza marchio. Sono gli Oppo Enco Air3, accessori con i quali l’azienda cinese riconferma la sua capacità di fare eccellenti prodotti ad un prezzo minuscolo, in questo caso ancora più basso grazie ad uno sconto che li porta a 49,99 €.

Gli Oppo Enco Air nascono dall’esperienza e dall’approvazione di chi ha comprato le versioni precedenti rispetto ai quali migliorano in vari aspetti. Hanno un suono di qualità grazie al gigantesco driver in titanio da ben 13,4 mm (gli Airpods Pro solo per avere un parametro hanno un driver da 11mm), offrono audio spaziale e cancellazione del rumore in chiamata gestita dall’intelligenza artificiale. In pratica i rumori vengono soppressi, selezionando unicamente la voce umana.

Il driver, dice Oppo, offre «alti delicati e medi profondi. I potenti magneti al neodimio N48 flagship e le bobine in lega di rame e alluminio da 1,9 m4 garantiscono la massima sensibilità alle frequenze musicali. La cavità acustica è stata ridisegnata e il diametro del condotto dei bassi è stato raddoppiato5 per offrire un tipo di bassi ricchi e strutturati che non superano tutte le aspettative degli auricolari semi-in ear».

La musica è potenziata da un sistema che gestisce gli effetti sono accrescendo bassi e rendendo più nitida la voce umana. Offrono controlli touch, batteria fino a 25 ore con la custodia (6 ore per gli auricolari senza ricarica), Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e senza latenza e certificazione IP54.

Gli auricolari Oppo di tutti i tipi sono tra gli auricolari più venduti in Asia grazie alla popolarità del brand Oppo. Alle nostre latitudini sono meno conosciuti ma chi li acquista difficilmente se ne pente se considera il loro prezzo.

Gli Enco Air3 costerebbero 69,99 €. Sono in vendita in sconto a solo 49,99 €. Un costo largamente sotto alla qualità che offrono.