Punte di ricambio per Apple Pencil in sconto

Se la punta della vostra Apple Pencil si è consumata potete comprare 4 punte di ricambio di Apple a 25 euro oppure 6 punte compatibili a 10,18 euro sfruttando l’offerta attualmente in corso.

Non c’è praticamente differenza evidente con le originali dato che incorporano persino l’antenna ad alta frequenza in punta, perciò sono in grado di replicare l’esperienza di scrittura riconoscendo sia la pressione esercitata dall’utente durante la scrittura che l’inclinazione dello stilo, simulando così effetti diversi in base al tipo di tratto selezionato. Il tutto senza alcuna latenza.

L’interno delle punte è realizzato in robusto ABS mentre la superficie esterna è costruita in TPE, risultando così morbida abbastanza da evitare di graffiare lo schermo dell’iPad durante la scrittura.

La confezione in vendita contiene 6 punte divise in due gruppi da tre che si differenziano per la morbidezza: il primo gruppo simula la sensazione di scrittura che si ha con una matita di tipo 2B, risultando abbastanza ruvida da dare l’impressione di scrivere su un foglio di carta; il secondo gruppo invece è più vicino ad una matita HB, risultando quindi più liscia e scorrevole.

Secondo il produttore questo set permette di usare la Apple Pencil per almeno 3 anni senza dover acquistare un nuovo set di punte.

Se siete interessati all’acquisto di questo set di punte, che è compatibile sia con la Apple Pencil di prima generazione che con quella di seconda generazione, come dicevamo potete sfruttare l’offerta attualmente in corso per pagarle la metà (-51%): invece di 20,77 euro le pagate 10,18 euro.

Come dicevamo si tratta di un’offerta particolarmente interessante dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo perché non fanno rimpiangere le punte originali e costano molto meno: 4 di Apple come dicevamo le trovate infatti nei negozi a 25 euro, mentre qui a meno della metà ne ottenete addirittura due in più.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.