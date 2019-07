Qual è il software di disegno più veloce su macOS? In gara Illustrator, Sketch e Affinity Designer

Marc Edwards, designer di bjango.com, ha preparato una serie di test per misurare le performance di alcune applicazioni di disegno per macOS. Ha creato un documento con 16384 rettangoli con bordi arrotondati e applicato una serie di operazioni nelle varie app, misurando il tempo richiesto con ciascun’applicazione.

Le sei app utilizzate nei test, sono: Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma, XD e Affinity Designer; quest’ultimo è stato testato sia usando le impostazioni OpenGL, sia usando la tecnologia Metal di Apple (l’utente può scegliere dalle Preferenze la tecnologia da usare).

Photoshop e Illustrator sono applicazioni “storiche” che esistono da tempo immemore per Mac, sviluppate per essere multipiattaforma (disponibili per macOS e Windows). Affinity Designer è un’applicazione alternativa a Illustrator, molto solida, completa e promettente, amata da molti utenti che preferiscono usare alternative ai software Adobe. Figma è un’applicazione di disegno web-based, apprezzata da chi progetta interfacce. Sketch è un’applicazione di disegno vettoriale che ha vinto, tra le altre cose, un Apple Design Award e molto apprezzato da grafici e designer. Adobe XD è proposta da Adobe come un’applicazione di nuova generazione per progettazione e prototipazione di applicazioni web e mobile.

Per il primo test è stata effettuata la rotazione di 45° di tutti i 16384 quadrati con bordi arrotondati. Il vincitore è Adobe XD che ha impiegato solo 0,1 secondi; Illustrator che ha impiegato ben 15 secondi per completare l’operazione; il peggiore Photoshop: non è stato in grado di portare a termine l’operazione.

Il secondo test prevedeva il cambio di colore di riempimento dei quadrati. Adobe viene distrutta dai concorrenti e Photoshop ancora una volta non è stato in grado di portare a termine l’operazione. illustrator ha impiegato 12,5 secondi, superato anche da XD e da tutti gli altri che hanno impiegato meno di un secondo.

Per il terzo test è stato provato l’undo, l’operazione di annullamento, cambiando colore a tutti i quadrati e chiedendo di tornare indietro. I risultati sono simili ma Sketch ha avuto qualche problema impiegando oltre 18 secondi. Photoshop ancora una volta è rimasto indietro (ma è in ogni caso sbagliato usare questo software con i disegni vettoriali: Photoshop è+ nato per gestire file che, per loro natura, non sono vettoriali).

I vari test sono interessanti ma la velocità non è l’unico parametro di cui tenere conto quando si lavora con queste applicazioni. Interessante notare il diverso “peso” dei file: Photoshop crea i file di dimensioni maggiori (quasi 30MB, Figma è il più efficiente, con file di soli 243KB). Anche la velocitò di apertura dei documenti varia da programma a programma: Photoshop ha impiegato tre minuti e nove secondi, molto lontano dai concorrenti che impiagano circa due secondi.

Non cambia molto a livello di prestazioni con le ‘impostazione Metal che è possibile scegliere con Affinity Designer e l’opzione OpenGL sembra fornire prestazioni leggermente migliori. Probabilmente dipende da come il software è stato sviluppato e dal fatto che gli sviluppatori hanno maggiore familiarità con la tecnologia multipiattaforma, utilizzabile sia su Mac, sia su Windows. Molto interessanti anche i risultati dell’app-web, dimostrazione di come ormai sia possibile realizzare soluzioni interamente fruibili dal web.